Descarta García sentirse en desventaja

Errol Spence Jr. supera con nueve centímetros de altura a Mikey García, pero no considera que eso represente una ventaja.

El peleador estadounidense descartó que ese aspecto le dé una superioridad ante su contrincante de este sábado.

Pero sí añadió que él se considera mejor boxeador que Mikey.

Este guerrero de sangre mexicana que buscará en la cartelera sabatina de la noche una proeza, pues subirá dos divisiones para medirse con el campeón Welter de la FIB y también imbatible en el terreno profesional.

Los dos son campeones, Mikey de peso Ligero, y chocarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Vaqueros de Dallas de la NFL.

“El tamaño no importa. Soy mejor que él (Mickey). Esto es de habilidad por habilidad y soy más dominante que él”, arremetió Spencer Jr.

“Lo venceré en cada cosa que quiera hacer. En el papel es el mejor oponente que he tenido, pero cuando lleguemos al ring lo averiguaremos, será una masacre”, aseguró el púgil de 29 años.

Spence, quien está invicto en 24 pleitos profesionales, mide 1.77 metros de estatura, mientras que Mikey, quien tiene registro perfecto en 39 combates, alcanza 1.68 metros. En el tema del alcance, Errol presume 183 centímetros y García 183 centímetros.

“Vamos a dar un gran exhibición. Mostraré que soy el mejor y que no le tengo miedo a enfrentar a nadie. Quiero ser el mejor, entonces hay que enfrentar a los mejores, y estaré como en casa, eso me motiva, estar aquí, en Texas, donde está mi corazón”, puntualizó Errol, nacido en Long Island, Nueva York, pero radicado en DeSoto, Texas.

Spence además confía en su poder, pues la última ocasión que no se llevó el triunfo por la vía rápida fue en junio de 2016. Desde esa fecha, Errol no ha tenido necesidad de llegar a las tarjetas.