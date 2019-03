Dejan ataques armados cinco heridos

Dos ataques armados en un bar y en club social dejaron cinco personas heridas este miércoles en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El primer hecho ocurrió alrededor de la medianoche en el bar “Las Miches”, ubicado en la avenida 100 y calle Constituyentes, donde resultaron heridos de bala un hombre y una mujer por un comando armado, reportó Noticaribe.

El primero recibió un impacto en la mandíbula y en el cráneo, mientras que la segunda fue herida en el pecho.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General, donde fueron reportados como graves.

En otro hecho, dos adultos y un adolescente fueron lesionados de bala por dos hombres armados al exterior del Club de Leones Riviera Maya, en el fraccionamiento Las Palmas.

Los heridos fueron identificados como Jorge D. A., de 44 años, con lesión en la pierna, así como Rufino R. C., de 37 años, de trabajo mesero; y, C. R. C., de 13 años, estos últimos con rozones de bala que no ponen en riesgo su vida.