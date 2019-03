Cáncer De Mama Y Cervicouterino, ¿Nuestros Peores Enemigos?

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los principales problemas que afectan a las mujeres hoy en día? Si lo primero que se vino a tu mente es el entorno económico, social y cultural que se vive en México y otros países en vía de desarrollo, ¡estás en lo correcto! Pero eso no es lo único, también existen otras problemáticas como la salud, educación, seguridad y vivienda que podrían parecer sencillas, pero, lamentablemente no es así.

Esto me genera preguntas como ¿quiénes son los responsables de procurar y crear entornos seguros para que las mujeres exijamos y ejerzamos nuestros derechos?, ¿Tendría que ser el Estado, el sector privado o la sociedad?

Quisiera centrarme en una de las principales problemáticas que atentan contra las mujeres, se trata de un terrible mal que día con día cobra la vida de 15 mexicanas. ¡Sí, así es!, me refiero al incómodo e invisible, cáncer de mama y cáncer cervicouterino.

Se estima que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad causada por tumores malignos en mujeres. Tan sólo en 2016, 3 de cada 10 fallecimientos femeninos, fueron causados por cáncer cervicouterino. Estas enfermedades, se han convertido en un riesgo para la salud de las mujeres no sólo en México, sino a nivel mundial, y sus estragos, afectan todas las esferas del desarrollo personal y familiar.

Diversas Instituciones dedicadas al cuidado de la salud llevan a cabo diversos programas y actividades con respecto a este mal que atenta a las mujeres, sin embargo, aún nos queda un enorme camino por recorrer para lograr que los exámenes preventivos y estudios clínicos, sean desmitificados y cobren la relevancia necesaria para la población mexicana. Y es que, en nuestro país, apenas el 20 por ciento de las mujeres se realizan una mastografía de manera regular, de acuerdo con María Ester Brandan, académica del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

México existen algunos actores que han contribuido con su granito de arena, para que esta situación tenga un giro de 180 grados. Se trata de Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes han sido una pieza clave para contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de mujeres. Fundación Luis Pasteur, es una Institución de Asistencia Privada que desde hace 21 años ha trabajado por atender los problemas de mujeres mexicanas que viven en situación de vulnerabilidad, para la prevención y detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario respectivamente.

Su compromiso para reducir este problema de salud pública, se ha plasmado en su programa de atención integral que consta de 4 etapas: Prevención, Detección, Diagnóstico y Tratamiento.

En la primera fase, se promueve la educación oportuna para prevenir factores de riesgo, e impulsar un estilo de vida más saludable. Posteriormente, la fundación se encarga de realizar estudios de tamizaje para identificar lesiones y/o procesos sujetos de malignidad. En cuestión del diagnóstico, ofrecen evaluación personalizada para cada paciente, y finalmente, en la fase de tratamiento se prescriben recetas médicas, cuidados personales y procedimientos quirúrgicos.

Desde sus inicios, Fundación Luis Pasteur creó una Red de Promotoras Voluntarias Comunitarias, quienes hacen la labor de vinculación entre los servicios y las personas de la comunidad. Son ellas las que incentivan a las mujeres a hablar sobre el tema y a educarse sobre los beneficios de una detección oportuna.

Para la operación del programa, la Institución cuenta con 2 unidades móviles equipadas, con dos consultorios, cada uno diseñado para acercar servicios de calidad a comunidades de escasos recursos en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Además, con el fin de ayudar a más mujeres, la Fundación Luis Pasteur ha formado parte del programa de fortalecimiento institucional de Nacional Monte de Piedad, mediante el cual, una serie de expertos trabajaron para orientar sus resultados al desarrollo sostenible. De esta manera, fue posible sumar a la fundación Luis Pasteur al diplomado: “Empoderamiento de la Mujer para la Prevención en Salud”, mismo que ha servido para profesionalizar a la Red de Promotoras Voluntarias, y convertirlas en “Agentes de Cambio Social”.

Tal ha sido el éxito de este proceso, que la fundación fue reconocida con un millón de pesos, y nombrada como una de las mejores Instituciones de Asistencia Privada a nivel nacional, a través del Premio Nacional Monte de Piedad 2018.

Antes de concluir, me gustaría agregar que, el cáncer no es un padecimiento del que estamos exentas. Cada día, la detección oportuna de este “mal invisible”, juega un papel importante en nuestras vidas. Actualmente, existen diferentes alternativas para realizarnos estudios y recibir un tratamiento adecuado, por lo que es importante sumar esfuerzos para apoyar a este tipo de organizaciones, que diariamente luchan pasa salvar la vida de miles de mujeres mexicanas.

Fuente: Eme de mujer