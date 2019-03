Supera depresión Eric del Castillo tras culminar exclusividad con Televisa

El veterano actor, de 84 años, y quien laboró por 30 años en Televisa, admite que “sintió que se acababa el mundo”, sin embargo ahora participa en la obra de teatro “Terapia Divina” y se entretiene

Terminar su contrato de exclusividad con Televisa, empresa donde, provocó a Eric del Castillo una gran depresión.

No obstante, el actor encontró una “Terapia Divina”: Mantenerse activo y con trabajo en la obra que precisamente lleva ese nombre.

“Estaba recién operado de la espalda y en esa época me quitaron la exclusividad.

“Caí en una depresión tremenda. Sentí que se acababa el mundo, porque te acostumbras a un modo vida, a una entrada fija mensual, distribuyes tus gastos, todo, y de repente te cortan el chorro. ¡Te sacan de onda!”, dijo el actor.

Además de la obra que protagoniza junto a Érika Buenfil, el histrión de 84 años también contempla participar en dos series y una película junto a su hija Kate del Castillo.

Porque afortunadamente ofertas laborales no le han faltado.

“Tal parece que me trajo buena suerte porque ahora tengo demasiado trabajo: teatro, también voy a hacer la serie de “La Doña”, luego otra y después la película de Kate”, declaró.

Aunque no recordó el nombre de la cinta en la que actuará con la protagonista de “La Reina del Sur”, contó que fue en diciembre cuando apareció la propuesta.

“Ahora que estuvo ella en México, en casa durante la Navidad, vinieron a contratarla. En el libreto había el papel para un papá y entonces me vieron a mí y me contrataron de pasada”, añadió.

Adelantó que será en abril cuando comience grabaciones de la segunda temporada de “La Doña”, producción de Argos y Telemundo protagonizada por Aracely Arámbula.

El actor realiza una gira con la puesta en escena “Terapia Divina”, en la que interpreta a Dios, uno de los tres personajes de la trama.

“Esta obra es una fantasía de una escritora israelita, judía, que escribió de un dios que viene a la tierra a consultar a una sicóloga, porque ya no sabe qué hacer con el hombre, con el ser humano. Los dos se hacen terapia mutua”, dijo Del Castillo.