Manda mensaje ejecución de judiciales…Y lo que sí que ya manda una mala señal, por no ser normal, es que en los últimos quince días hayan sido abatidos a tiros dos policías de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el primero en Esperanza, Cajeme, el pasado 27 de febrero, y ahora el segundo aquí en Hermosillo el pasado lunes en la tarde, en la colonia Las Lomas. ¡Tómala!

Pues en esta ocasión los sicarios acribillaron al elemento, Francisco Asdrúbal, de 39 años de edad, cuando circulaba en un pick up marca Ford, línea F-150, color gris, y fue interceptado por otro vehículo desde el cual le dispararon, en hechos ocurridos a las 16:40 horas sobre el bulevar Paseo Las Lomas y Moliere, de ahí que no viviera para contarlo, por los impactos de “cuerno de chivo” que recibiera. Así la tragedia.

Casi por nada es que la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (PJGE), Claudia Indira Contreras Córdova, quien ayer compareciera ante el Grupo Compacto de Columnistas, entre otras cosas ahí mismo sentenciara, que independientemente de que si son buenos o malo, pero que son crímenes que no quedarán impunes, aunque sin dar mayores detalles, para no entorpecer las investigaciones. ¡Órale!

Y ciertamente que se percibió a una Claudia Indira sentida y comprometida con su función, apuntillando que el haberse convertido en la primer mujer Fiscal Estatal le ha dado un plus extra, por tener que hacer la diferencia en un mundo tan complicado como el policial, en el que más se nota el patriarcado cultural que hay, no obstante y que dijera que el dar buenos resultados no tiene nada que ver con los sexos. ¡Qué tal!

Es por lo que resaltara que le ha apostado a la coordinación y el trabajo interinstitucional en equipo con las otras instancias, como por ejemplo el Poder Judicial, de cuyo Presidente, Francisco Gutiérrez, tuviera la mejor de las opiniones; al igual como para las otras corporaciones y la misma Secretaría de Seguridad, donde despacha, David Anaya, al ser una convencida de que con división la que gana es la delincuencia.

O séase que así de propositiva es que se le viera a Contreras Córdova, quien dio muestras de tener experiencia, y no sólo por la larga trayectoria que ya tenía en esa Fiscalía, sino además por estar consciente que la actual realidad delictiva de Sonora ya ser otra, y no la misma de hace quince años, de ahí el porque hoy en día ya se estén viendo otra clase de delitos de alto impacto. De ese tamaño.

Ventanean por violento al “Siri” Salido…En el que aplica aquello de que, “árbol que nace torcido, jamás se endereza”, es en el caso del siempre conflictivo ex boxeador y hoy metido a diputado de ocasión por el Partido del Trabajo (PT), Orlando “El Siri” Salido, por como de nuevo está metido en otro escándalo, ahora al ser denunciado por el presunto delito de violencia intrafamiliar. ¡Vóitelas!

Sin embargo de nueva cuenta los operadores del PT están tratando de “tapar el sol con un dedo”, en cuanto a esos excesos violentos en los que reiteradamente ha incurrido Salido Rivera, como cuando igual lo detuvieran por robar cerveza a “punto loco” en una tienda Oxxo y todavía de pilón intentara golpear a los empleados, “bronca” de la que igualmente lo libraran, a pesar de las video-evidencia que había.

De tal forma que así es como le han seguido alcahueteando sus abusos al “Siri” Salido, como el que una vez más le echaran en cara por medio de la redes sociales, con todo y que la coordinadora de ese partidito “palero” en el Congreso del Estado, la tapadera de María Magdalena Uribe Peña, ya saliera a defender lo indefendible, a pesar de la mala fama de golpeador que se machuca, lo que está ¡de no creerse!

Luego entonces así ha persistido la complicidad en torno a los desfiguros de Orlando, como ya lo reconociera el hoy desconocido “pastor” de esa minibancadita petista, Rodolfo Lizárraga, y es que luego de que lo traicionó para que lo quitaran de esa posición de operador, es cuando ventiló que tuvo que “mover sus influencias” para evitar que fuera a parar a la cárcel, por haber sido acusado de rata. ¡Ñácas!

Lo que explica porque el tira golpes de Salido ha continuado con ese halo de impunidad, por como le han tapado todas sus trapacerías, como ahora también lo está haciendo Uribe Peña, al de entrada salir con que tiene el respaldo de esa encubridora bancada, y todo porque les dio su versión y se la creyeron, a pesar de los negros antecedentes que arrastra, por lo que habrá que ver ahora cómo le va por la vía jurídica. ¿Será?

No deja “que el mundo ruede” Alcaldesa…Quien vaya que está demostrando que no es de las que deja “que el mundo ruede”, por el interés que está exhibiendo, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, con lo del lanzamiento de la plataforma digital llamada “Ruedo Contigo”, a fin de crear condiciones para que cada vez más personas utilicen la bicicleta como forma de transporte cotidiano. Así el acierto.

No en balde es que la “Presimun” emanada de Morena destacara, que Hermosillo es una ciudad que se transforma para ser más humana, segura, innovadora y sostenible, donde el proyecto será el velar por la seguridad de los usuarios de la vía pública y de manera especial de los más vulnerables, como son los ciclistas y peatones, con la mira puesta en reducir los accidentes a los que están expuestos. De ese vuelo.

Toda vez que “Ruedo Contigo” es una estrategia de movilidad creada por el Gobierno Municipal, vía el Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), para facilitar que los practicantes experimentados del ciclismo compartan sus conocimientos con quienes van iniciando en esa práctica que en la actualidad se ha puesto tan de moda, tan es así que ya se está viendo como una opción para transportarse a diario.

Y tal grado se denotó que López Cárdenas le está “pedaleando” en ese sentido, que en el marco de ese evento hizo votos y casi casi cruzó los dedos para que en el corto plazo ese programa coloque a la Capital sonorense como un ejemplo a nivel Latinoamérica en ese terreno, con la finalidad de que cada día sean más los que se atrevan a adoptar a la bici” como un medio para trasladarse todos los días. Ese es el plan.

De ahí que en ese acto hiciera un compromiso con la comunidad bicicletera que ha ido a la alza, para fortalecer la cultura de respeto hacia ellos, pero no sólo de palabra, como lo deja entrever el que les prometiera crear más y mejor infraestructura que los resguarde al circular por la ciudad, para que lejos de que sea vistas como un hobby o pasatiempo esas paseadas, se conviertan en una forma de transportarse.

¡Aprueban! los de la SEC en transporte…El que está claro que ha seguido haciendo la tarea en todas las materias, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, como lo prueba el que en esta ocasión presentaran las bases de la licitación de 40 camiones escolares como parte plan denominado Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer). ¿Cómo la ven?

Si se toma en cuenta que mediante ese esquema seis mil 500 niñas, niños y jóvenes podrán transportarse de manera segura, puntual y eficiente a escuelas concentradoras en ocho regiones alejadas del Estado, de ahí el porque es que José Víctor apuntalara, que no solamente se trata de la adquisición de transporte escolar, sino que además contempla otras acciones que posteriormente presentarán. Así el adelanto.

Así que dichas unidades las recibirían entre abril y septiembre, para de inmediato incorporarlas al servicio, en beneficio del alumnado de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, con lo que en una primera etapa se apoyaría directamente a tres mil 440 estudiantes de 20 municipios, con lo que se asegurará su preparación académica, ya que podrán ser transportados en tiempo y forma a sus escuelas.

Porque sucede que hoy por hoy todavía continúa habiendo muchas municipalidades tan distantes, a las que nomás por medio de ese transporte patrocinado por la SEC pueden llegar a los citados centros escolares para aprender, como son las localizadas en la región del Río Sonora, la Y Griega en Caborca, así como la Costa de Hermosillo, la Sierra Alta y en el sur de la Entidad. Ni más ni menos.

Razón por la que Guerrero González desde ya les apurara a las empresas interesadas en dotarlos de esos vehículos, pues tendrán hasta el 25 de marzo para inscribirse en esa licitada, ya que la presentación de propuestas será el martes 26 del mismo mes, y un día después emitirán el fallo para formalizar el contrato el jueves 28 de marzo, con tal se seguirles garantizando a esos escolapios el ser trasladados.

