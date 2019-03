Se harta mujer de fechorías de su hijo

Afuera de la casa de Jorge sólo queda el empaque de la pizza que despojó de manera violenta a un repartidor el domingo anterior; dentro de la vivienda está una mujer que la asalta el miedo tras entregar a su hijo por el delito que cometió.

Para Olga, la madre del detenido, no fue nada fácil tomar la decisión pero señala que ese día su paciencia llegó al límite y prefirió que su hijo fuera encarcelado, tanto que hasta presentó denuncia en su contra.

“No me ha golpeado, ni me ha faltado al respeto, pero ese día me sacó de mis casillas y le dije que si no quería cambiar yo te entrego para ver si así agarras el rollo”, mencionó.

Jorge pensó que su madre sólo estaba amenazando, pero media hora después de discutir con ella se dio cuenta que estaba equivocado, los policías llegaron para llevarlo detenido.

“Me da miedo tenerlo aquí porque a veces anda muy drogado y tengo miedo de que me golpee o golpee a mi hija de cuatro años”, recordó haberles dicho a los agentes.

Años de preocupación

La mujer de 40 años precisó que su hijo consume narcóticos desde que tenía 15 años, lo cual se ha agravado en fechas recientes y con ello la ha sumido en la preocupación, el miedo y las noches de desvelo.

“A veces no duermo, preocupada por lo que ande haciendo, cuestionándolo de dónde viene, qué anda haciendo, si anda robando o asaltando, en pocas palabras no duermo, y ese día se llegó el momento de cansarme al grado de entregarlo.

“Ese día yo ya estaba enojada y le dije a una amiga de mi hijo que señaló desconocer lo sucedido pero estaba en casa; ya ni la chinga (sic) Jorge, si tiene hambre por qué no se pone a trabajar, puede hacerlo”, dijo.

La discusión con el hijo

Cuando Olga enfrentó a su hijo, le hizo saber que ya era hora de que se fuera de la casa o de lo contrario lo entregaría a las autoridades, porque el temor no la dejaba vivir en paz.

“Me daba cosa que hiciera algo peligroso afuera y que se cobren conmigo o mi hija, o que lo persigan y lo maten delante de mí.

“Discutimos, no a golpes, le di consejos y le dije: te vas o te entrego, me duele mucho porque eres mi hijo, pero es un castigo, para que agarres el rollo”, indicó.

No creyó pero las patrullas llegaron y se lo llevaron, al día siguiente se presentó una demanda por violencia intrafamiliar, expresó.

“Hablé con él y le dije que lo denunciaría, como un castigo y con la esperanza que en el tiempo que dure preso se desintoxique.

“Me da miedo porque él nunca ha estado preso, tengo miedo que me lo golpeen, que me lo maten porque, no sé cómo viven en ese sitio; me duele pero prefiero que él llore adentro a que yo lo haga afuera estando libre”, culminó.