Rosie O’Donnell fue abusada sexualmente por su padre cuando era una niña

Ramin Setoodeh se encuentra en la promoción de su libro Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of ‘The View’, a través del cual realiza una importante revelación alrededor de Rosie O’Donnell, quien dice fue abusada sexualmente por su padre.

“Comenzó muy joven”, confesó Rosie sobre su padre Edward Joseph. “Y luego cuando mi madre murió, terminó de una manera extraña, porque entonces él estaba con estos cinco hijos a los que cuidar.

“En general, no es algo de lo que me guste hablar. Por supuesto, cambia a todos. Cualquier niño que se ponga en esa posición, especialmente por parte de alguien de la familia, se siente completamente impotente y atrapado, porque la persona a quien tú le dirías es la persona que lo está haciendo”, cita.

Cabe mencionar que Rosie perdió a su madre cuando ella apenas tenía 10 años de edad. Su padre falleció en 2015.

El impreso se publicará el próximo 2 de abril.

Fuente: SDP noticias