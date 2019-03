Proyectan construir una casa para migrantes

Dany Ortega

Se busca ofrecer una atención digna a quienes cruzan por territorio sonorense hacia el vecino país

La Arquidiócesis de Hermosillo planea construir una Casa del Migrante, con la finalidad de brindar una mejor atención a las personas en situación transitoria, reveló el arzobispo Ruy Rendón Leal.

“He venido platicando con el padre Gilberto Lezama de ver la posibilidad de buscar un terreno para construir unas instalaciones más amplias que la iglesia San Luis Gonzaga, en donde todos los hermosillenses, en especial la iglesia católica, ofrezcan una atención más integral a los cientos de migrantes que pasan por la Ciudad”, comentó.

Sin embargo, dijo desconocer el lugar en donde estará ubicado el recinto, puesto que previamente buscarán con empresarios y gobierno el recurso necesario para sufragar el costo del predio.

Señaló que actualmente están asistiendo con alimento, cobijo y refugio a 200 migrantes en la Parroquia San Luis Gonzaga, pero no descartan la posibilidad de que en los próximos días lleguen más integrantes de la Caravana proveniente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

“Entiendo que los vecinos de las colonias aledañas a la Parroquia se molesten porque sus calles se encuentran invadidas por personas desconocidas, pero hay que entender que la iglesia busca apoyarlos, y no solucionar la situación que ocasionan los gobiernos de sus países por no invertir en estas regiones para que las familias no se vean obligadas a buscar el sueño americano”, expuso.

Ante ello, Rendón Leal exhortó al gobierno a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador a no solamente abrir las puertas de la frontera sur y dar la visa humanitaria, sino también ayudar a los Centroamericanos durante todo el trayecto por el País.