Narra repartidor el violento asalto

“La vi cerca, ya me había pasado esto pero no de esa manera, me habían asaltado pero no habían atentado contra mi vida”, fueron las palabras de Emmanuel, el repartidor de pizzas que el pasado domingo fue despojado por un supuesto cliente en la colonia Sonacer.

El joven narró la forma en que sucedió el robo con violencia y añadió que el joven que lo asaltó intentó lesionarlo en repetidas ocasiones con el arma blanca, pero se defendió “como gato boca arriba”

“Estaba repartiendo pizzas como a las tres de la tarde y me tocó ir a una casa ubicada en calle Juan de Dios Bojórquez, donde sale un chavalo y me dice que el alimento lo pidió su abuela y que lo acompañara hasta donde ella estaba para que me pagara”, relató.

Emmanuel añadió que se negó a ingresar al domicilio y fue cuando el cliente, que posteriormente fue identificado como Jorge, de 21 años, entró a la casa y salió empuñando un cuchillo.

“El chavalo me pide que le entregue la pizza y le dije que la sacara él de la moto, también me pide el dinero y el teléfono.

“Le negué el teléfono y me dice sí traes teléfono; por miedo a que me ‘picara’ le aventé con la moto, fue cuando se va contra mí con el cuchillo pero me quite el casco y lo golpee en la cabeza”, recordó.

El repartidor añadió que el golpe asestado al asaltante no fue suficiente y este se abalanza de nuevo en su contra con el “fierro” en la mano.

“Salgo corriendo y me caigo, en ese momento intentó navajearme otra vez pero tomé un puño de tierra y lo lancé a su cara y eso me ayudó, porque me levanté, subí a la moto y llegue hasta mi trabajo.

“Ya había trabajado en esto, me había pasado lo mismo pero no así, de que alguien quisiera atentar contra mi vida”, exclamó.

Sobre la actuación de la mamá

Emmanuel aplaudió el hecho de que Jorge fuera entregado a las autoridades por su propia madre.

“Bien por la señora, ella actuó por el bien de él y por el de tantas personas más; yo ya puse denuncia también”, puntualizó.