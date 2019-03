Con lágrimas en los ojos, Belinda rechaza a Juan Carlos Casasola en La Voz México

Sorpresivamente el actor Juan Carlos Casasola hizo acto de presencia en las audiciones de La Voz México, reality show que arrancó transmisiones la noche del martes por Azteca Uno.

El actor, de 54 años de edad, audicionó con el tema “Uno entre mil” de Mijares, y aunque su interpretación a muchos les recordó al ex de Lucero, Casasola fue rechazado.

Reconociendo el gran esfuerzo del actor de la puesta en escena Cats, Belinda no pudo contener las lágrimas al rechazarlo.

“Me entra sentimiento de…pues que…le echó tantas ganas y me duele mucho decirle que no. No voltearme…Solo quiero decirte que admiro mucho que estés aquí y que disfrutamos mucho de tu interpretación y que no te desanimes. Sentimos mucho los cuatro no haber apretado el botón”, dijo.

Revive el momento:

Fuente: SDP noticias