Atala Sarmiento rompe en llanto por los ataques y burlas en Ventaneando (VIDEO)

Atala Sarmiento no pudo más y expresó durante el programa Intrusos que está cansada de tantas burlas, insultos, calumnias e injurias en su contra.

La conductora rompió en llanto luego de leer un comunicado el cual está en su cuenta de Instagram; durante la emisión no pudo más y se quebró frente a sus compañeras Aurora Valle y Martha Figueroa.

“Perdón pero estoy muy sensible, llevo un año aguantando incesantes ataques, en mi contra, burlas, insultos, calumnias, contra mi y mi familia, yo me he mantenido en la misma línea de prudencia, respeto y educación hacia ellos, no he contestado porque no es mi estilo”, dijo Atala tras los incesantes.

Por su parte Aurora Valle quien es gran amiga de la periodista la apoyó mientras ella se desahogaba y aseguró que todo el escándalo ya se sabe de dónde viene.

“Estoy cansada de tantos ataques, injustos, yo seguiré trabajando y dando mi mayor esfuerzo, estoy muy feliz en esta nueva etapa de mi vida, gracias a Televisa por darme esta oportunidad de crecer de trabajar en libertad, esto no tiene precio, agradezco el apoyo y el espacio que se me esta dando”, finalizó Atala, dejando claro que no actuará legalmente.

Por su parte Martha Figueroa recomendó a la producción de ventaneando:

“Hay si, diviértanse, tengan sexo, platiquen vayan al cine, coman viajen disfruten, porque cuando estás nada más pensando en tu trabajo tu mundo se reduce a que tu jefe es tu madre o tu segunda madre somos una familia pero no una secta, es trabajo y te pagan por hacerlo”.

Aquí te dejamos el vídeo:

Fuente: SDP noticias