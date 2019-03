Trabajan en musical de Britney Spears

Los fans de Britney Spears están enloquecidos con la noticia, ¡su favorita tendrá musical!

Este llegará bajo el nombre Once Upon a One More Time, la cual incorpora temas de la Princesa del Pop en “una historia que explora un arco alternativo para algunas princesas de cuentos de hadas clásicas”, anunció James L. Nederlander, el propietario del teatro donde debutará en Chicago, Illinois

La producción arrancará en otoño de este año en Chicago, y más tarde aterrizará en Broadway.

De acuerdo al New York Times, la sinopsis oficial es: “En el programa, un club quincenal de libros cuyos miembros incluyen a Blancanieves, Cinderella, Rapunzel y La Bella Durmiente, está trabajando en una colección de cuentos de hadas de Grimms: el único libro que ellos tienen. Pero cuando las mujeres desean un nuevo material de lectura, una hada madrina les trae el clásico feminista de la Sra. (Betty) Friedan , La mística femenina , y sus vidas se alteran de maneras inesperadas”.

Once Upon a One More Time está dirigido por Kristin Hanggi. Incluye 23 canciones de Spears.

Este tendrá previsualizaciones el 29 de octubre, llegando al Teatro James M. Nederlander del 13 de noviembre al 1 de diciembre. Más tarde se espera llegue a Broadway.

Fuente: SDP noticias