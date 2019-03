Sobresale en el boxeo Laura Anguiano

René Zañudo

Aunque permanece lejos de su hogar, Laura Anguiano López continúa su preparación dentro del boxeo.

En entrevista exclusiva para el periódico Entorno Informativo, la pugilista hermosillense, de 28 años dio, a conocer los pormenores sobre el trabajo de concentración que realiza en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, ubicado en la Ciudad de México.

Informó que en julio del año en curso contenderá en el Festival Olímpico, y en próximos días tendrá la oportunidad de medirse con gladiadoras procedentes de Argentina y Costa Rica, en la categoría de los 64 kilogramos.

Reveló que dejó de boxear un año completo por problemas económicos ya que el estado de Sonora no le dio los apoyos necesarios para poder seguir entrenado, por lo cual tuvo que conseguir un empleo.

“Entré a trabajar porque vengo de una familia donde los recursos son bajos y aunque mis padre siempre me han apoyado con lo que pueden, a mí no me gusta pedirles dinero ni para lo más mínimo, al contrario, uno de mis objetivos ahorita es el ponerles un negocio para que ya no tengan que salir a buscar trabajo a otros lugares, pues me gustaría que a su edad ya se dejarán de preocupaciones y descansarán más”, expresó.

Pese a no haberse preparado como debía, la joven boxeadora logró colgarse la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Mayores disputado en noviembre de 2018, haciendo gala de la gran fortaleza que la ha caracterizado desde que incursionó en el deporte de los puños.

Asimismo, manifestó que ahora viene con más ganas que nunca y seguirá luchando por hacer su sueño realidad, que es el de representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, razón por la cual, aseguró, continuará enfocada en cada una de las arduas practicas diarias que efectúa bajo la tutela del entrenador Francisco Bonilla.

Como antecedente en su destacada trayectoria, en 2013 Anguiano López salió victoriosa en el certamen estatal celebrado en Guaymas, y en el campeonato Nacional de Primera Fuerza que se llevó a cabo en Zapopan, Jalisco, se convirtió en monarca absoluta tras derrotar por nocaut técnico en el tercer round a una peleadora de Chiapas.

En el 2014 ganó su segunda corona en el certamen nacional efectuado en Guadalajara, al vencer por decisión unánime a la representante de Durango, lo que le valió ser reclutada en la selección del Comité Olímpico Mexicano de boxeo donde ahora habita y entrena.