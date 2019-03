Que todo le siguen perdonando a AMLO

Hasta los semáforos quitarán en Aduanas

Candidatean a “Gober” para CEN del PRI

Una de cal para operadores de Seguridad

Todo le siguen “perdonando” a AMLO…Y contra todo lo esperado, por los bandazos que ha dado, pero el que sigue viendo crecer su bono democrático entre los mexicanos, es el “Presi” de la República, Andrés Manuel López Obrador, como se pusiera de manifiesto en el marco del informe de sus primeros 100 días de gobierno que ayer rindiera, por la aceptación que continúa teniendo. De ese pelo.

Porque de acuerdo a las últimas encuestas que se han hecho en torno al desempeño del Mandatario de la Nación emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manejan que en promedio siete de cada diez ciudadanos consideran que está haciendo bien su trabajo, es decir, más menos un 70%, aún y cuando tres meses y diez días son muy poco tiempo para hacer una evaluación real. ¿Qué no?

Y más cuando existe la percepción generalizada de que ha sido un arranque gubernamental de “mucho ruido y pocas nueces”, porque tal pareciera que López Obrador aún continúa en campaña, pero ahora desde el Gobierno federal, por ser el único que aparece en escena, cual candidato, de ahí que hasta ahora a los integrantes de su gabinete, simplemente no les ha dado su lugar y mucho menos juego. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que ha habiendo puros cambios de forma, más no de fondo, pero si de fondo$, y teniendo como principal bandera el combate a la corrupción, de ahí que entre lo positivo que se le ha reconocido, y con lo que se ha echado a la bolsa a la ciudadanía, es con la cruzada iniciada contra el huachicoleo o robo de combustible, con todo y el costo que ha implicado, por el desabasto de gasolina.

Sin embargo en contraparte también ha tenido sus puntos en contra, por como en aras de pararle al alto a los corruptos ha afectado a algunos sectores, eso al cambiar las reglas de operación de varios programas, como el de las guarderías para madres soltera, al ahora darles el dinero directamente a ellas, o el de la cancelación de los recursos para instituciones asistenciales y de apoyos al campo, entre otros. ¡Glúp!

Eso aunado a que contrario a lo prometido, lo que son los precios de las gasolinas se han mantenido a la alza, al ya rondar los $20 pesos el litro de la más barata, y es que a la hora de la hora Andrés Manuel no fue del dicho al hecho, con relación a su postura proselitista de bajarle al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por el que se paga como un 30% o una tercera parte de ese valor.

Aunado a que también está la cuestión del como AMLO ha polarizado al País, por los enfrentamientos provocados con quienes piensan diferentes a él, de ahí el porque de la toma de carreteras y demás movimientos de protesta, aunado a la política de abucheos que han orquestado contra los gobernadores, pero aún así todo lo han perdonado, por como ha atacado al sistema tradicional que imperaba antes.

O séase que así ha estado el efecto mediático con el que se ha estado manejando “El Pejepresidente”, como lo exhibe la frase con la que ayer cerrara su mensaje de esa informada, el expresar: “Antes muerto que traidor”, en un acto celebrado en el patio central de Palacio Nacional, al que por cierto acudiera como invitada especial la gobernadora, Claudia Pavlovich, quien aprovechó para cabildear con funcionarios.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hasta los semáforos quitarán en Aduanas…Tal como se veía venir, el que se ha prestado para toda clase de comentarios, es el para nada bien visto anuncio que acaba de hacer el director de Aduanas en México, Ricardo Peralta Saucedo, tocante a que para mediados de año quitarán los semáforos en las líneas de cruce, con lo que ya no habrá revisiones aleatoria, sino que ahora serán obligatorias. ¡Tómala!

Toda vez que partiendo del mal antecedente que hay en ese rubro, consideran que se estaría volviendo al pasado, en que esas inspecciones eran sinónimo de corrupción y burocracia, por prestarse a las clásicas pedidas de “mochada$”, aunado a que nunca se ha tenido la capacidad para revisar con agilidad y así evitar las engorrosas largas “colas”, de ahí el porque las críticas no se hayan hecho esperar. ¡Pácatelas!

Y más si se parte del volado argumento con el que saliera Peralta Saucedo para volver a instaurar esas esculcadas en esas garitas aduaneras, como es el de que es para que ya no sean discrecionales y se hagan con todos por igual, pero lo que más refuerza la versión de que serán con un fin recaudatorio, es que anticipara que para el presente 2019 pretenden recabar un billón de pesos. Ni más ni menos.

Así estarían parándole el alto a todos los que ingresen por los puertos terrestres, aéreos y marítimos, y sin una razón de peso, pero al parecer sí de pe$o$, según esto con un nuevo sistema de tecnología que aplicarían, que ha de ser de esos que tantas veces han instalado, pero que a la hora de la hora no han funcionando, porque terminan manipulándolos para así poder controlar personalmente esas pa$ada$.

A tal grado todavía no saben el de a cómo sería ese cambio, que lo que es el administrador de la Aduana de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, quien se refugiara en el Partido de Morena, después de salir por piernas de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), y luego cobrar por un tiempo en la CEDH, ya apechugó o reconoció que aún no tienen mayores detalles del como sería esa nueva modalidad. ¡Zaz!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Candidatean a “Gober” para CEN del PRI…Por si quedaban dudas del nivel que le ven a la “Gober”, Claudia Pavlovich, ahí tienen los trascendidos que ahora surgieran en el ámbito nacional, referente a la posibilidad de que la ven ubicada como candidata a Secretaria General del CEN del PRI, en fórmula como el ex secretario de Salud, José Narro, según esto para que hagan el uno dos. ¿Será?

No obstante que es un run run que ha surgido por los rumbos de la Ciudad de México, porque en lo que se refiere al Estado, no se había sabido nada sobre esa opción que le están otorgando a Pavlovich Arellano, de ahí que se diga que tal vez podría tratarse de una estrategia de Narro para darle un plus a su candidatura, por no creerse que vaya a dejar la gubernatura por ese encargo. ¡Órale!

Tan es así que ya ayer su Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera, adelantara que la Mandataria tiene compromisos pendientes con los sonorenses, pero que con todo y eso sólo ella puede precisar si llegado el momento pudiera contender por una posición partidista como esa, como dando a entender que es quien deberá salir a aclarar las dudas que hay con respecto a esa candidateada.

Aún y cuando Rivera Grijalva de alguna forma diera color con respecto al futuro inmediato de Claudia, al manejar que ella ve a una Gobernadora comprometida y trabajando, a partir de que todavía tiene mucha chamba o tareas por delante en su comarca sonorense, con lo que dejara entrever que eso de irse a guachilandia no está hoy por hoy entre sus planes más inmediatos. De ese tamaño.

Y como para acabar con las elucubraciones que afloraran en ese sentido, es que Natalia apuntillara que la primer Mandataria en la historia de Sonora actualmente está abocada a una de las gestiones que ha asumido como prioritarias ante el Gobierno federal, como es el concretar el subsidio a la tarifa eléctrica para los 72 municipios, para que de una vez por todas quede por escrito y firmado en un convenio.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una de cal para operadores de Seguridad…La que sí que no deja de ser una de cal para los operadores de la seguridad, cuyo secretario estatal es David Anaya Cooley, es la buena nueva dada a conocer por la Cónsul de los Estados Unidos en Hermosillo, Elia Tello, de que hoy en día los estadounidenses pueden viajar tranquilos por carretera hasta San Carlos Nuevo Guaymas. ¡Qué tal!

Pues en base a lo ventilado por Tello, en estos momentos no existe una alerta de seguridad al respecto, por dicho destino turístico no estar dentro de la zona del Sur de Sonora, a la que sí tienen con una señal de ¡aguas!, eso como parte de un monitoreo que hacen constantemente para advertirle a sus ciudadanos de las regiones que pudieran representarles un peligro, y que es por lo que les recomiendan evitarlas.

Luego entonces es por lo que doña Elia les está sugiriendo a sus paisanos norteamericanos, el que con toda seguridad pueden venirse a vacacionar a esa paradisíaca playa, en caso de optar por cruzar la frontera por tierra y adentrarse a México, y ciertamente que no es para menos el que les esté dando esa “luz verde”, por lo calmada que a estado la cosa por esos lares en las últimas semanas. Así el dato.

Ciertamente que la representante consular en cuestión, sí que habla con conocimiento de causa, al trascender que en días pasados estuvo en esa localidad turística, junto a un grupo de sus compatriotas, para asistir a un evento social que reunió a más de mil sonorenses que disfrutaron de un buen clima y ahora sí que en todos los sentidos, como es el que tiene que ver con sentirse seguros. De ese vuelo.

Y en lo que toca a Anaya Cooley, vaya que hasta en el “otro lado” le anda buscando para reforzar la seguridad binacional, como lo demuestra el que acaba de reunirse con el jefe de la Unidad de Enlace Internacional de la Border Patrol de Yuma, Luis Cuevas, para analizar temáticas en esa materia, como las referentes a la delincuencia, tráfico de armas, drogas y personas, en aras de hacer un frente común.

Correo electrónico: [email protected]