“Agarran vuelo” protestas de agricultores…Y las que ya agarraron vuelo o “prendieron”, por la forma en que han seguido “brotando” a todos los niveles, son las protestas que desde semanas atrás se traen los agricultores del norte de Sinaloa y sur de Sonora contra la administración gubernamental federal, por de a cómo les eliminaran el subsidio a los que siembran más de 20 hectáreas, afectando a la mayoría.

Pues ante la advertencia que ya lanzaran, que de no tener una respuesta para antes de fin de mes en torno a esa demanda y la definición de los precios de garantía y otros apoyos, procederían a bloquear las carreteras federales, como ya lo hicieran durante una hora en la frontera de ambos Estados, que es por lo que los gobernadores de dichas Entidades ya entrarán a hacerla de mediadores y no es para menos.

Eso al ventilarse que la “Gober”, Claudia Pavlovich, y su homólogo sinaloense, Quirino Ordaz, desde esta misma semana que comenzará a correr, estarían pactando una encerrona para ver la forma en que “les echarían la mano” a esos promotores del campo, en aras de buscarle una solución a esa problemática de cancelación se subsidios, a partir de que les cambiaran las reglas de operación comercial. ¡Zaz!

Ciertamente que es de entenderse el que Pavlovich Arellano y Ordaz Coppel se estén adelantando a lo que podrían ser unas mayúsculas consecuencias para la región, en caso de que los sigan ignorando con referencia a sus peticiones, ya que unos probables cierres carreteros afectarían a la economía en general, de ahí el porque estén previniendo, antes que tener que lamentar. Ni más ni menos.

Toda vez que desde que en diciembre del 2018 se diera la mala nueva de un recorte presupuestal del 26% a nivel nacional para esa actividad, lo que es el titular de la Sagarpa, Víctor Villalobos, nomás no ha convencido con sus dichos, de ahí que el porque ahora le estén buscando por otro lado, luego de que en coordinación con Claudia, formaran una comitiva para ir a cabildear a la Secretaría de Gobernación.

“Da atinada” titular de Servicios Públicos…Al que vaya que le sigue “girando la neurona”, a la hora de buscar hacer mejor las cosas, es al director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, por como en esta ocasión estaría “matando dos pájaros de una pedrada”, con un programa mediante el cual le recogerán la basura a los pequeños comercios. De ese tamaño.

Si se toma en cuanta que es una estrategia con la cual en primer lugar le estarían abonando a la erradicación de los basureros clandestinos, pero a la par eso ayudaría a que el Departamento de Recolección del Ayuntamiento hermosillense sea más autosuficiente, ya que ese servicio no sería de a gratis, sino que tendría un costo que oscilaría entre los $539 pesos y los mil 78 “pe$are$”.

En lo que es una modalidad de convenio que no es nada nuevo, pero sí el que se estaría llevado a la práctica, al ya venir como una opción en la Ley de Ingresos del Municipio, y si bien en Hermosillo hay un padrón de al menos 8 mil establecimientos de ese tipo, de los cuales 30 ya realizaron el trámite, sin embargo sólo participarían aquellos que desechen menos de dos toneladas y media de residuos.

Con lo que está de más el apuntalar que Barraza Almazán así ha estado haciendo la diferencia para bien en ese ámbito de la limpieza, al instrumentar esa táctica recolectora de desperdicios, misma que ya adelantara que será debidamente supervisada, al momento de “echarle mucho ojo” a lo que transportan los camiones recolectores, para que no haya pagos por fuera o que no entren a las cajas de la Tesorería.

Luego entonces sería una recogida que prestarían en los dos días correspondientes al sector donde se ubiquen los que se apunten, y además con la alternativa de que pueden reciclar sus desechos para que no paguen tanto, porque entre menos manden al Relleno Sanitario, está claro que es menor el impacto ambiental, eso aunado a que hoy en día les debe salir más caro el hacer ese tiradero por su cuenta.

Que le cumple la Alcaldesa a la zona rural…Quien sí que está dejando en claro, que sin pasar por alto la atención de lo urgente, pero también está atendiendo lo prioritario, es la alcaldesa capitalina, Célida López Cárdenas, como lo prueba el que a los habitantes de Zamora les esté haciendo realidad un sueño que tenían desde más de 40 años, como es el contar con drenaje sanitario y saneamiento. ¡Órale!

En lo que se supondría que es un servicio de lo más elemental, pero la cruda realidad es que los vecinos de esa comunidad no cuentan con él, de ahí el porque no podían creer esa buena noticia que les diera el fin de semana la “Presimun” emanada de Morena, y es que siempre les decían que sí, pero a la hora de la hora no les cumplían, y es por lo que todavía usan las clásicas letrinas para hacer “sus necesidades”.

De tal forma que con esa tan anhelada obra, lo que es López Cárdenas estará cumpliendo su palabra, como es la de mejorar la calidad de vida de la zona rural de esta Ciudad del Sol, como lo prometiera en campaña, al volver a esa localidad para anunciarles que el Gobierno Municipal gestionó ese proyecto de impacto social, con una inversión estimada de $20 millones de pesos del llamado Ramo 33 federal.

Ya que enmezclillada y con zapatos de trabajo, la munícipe que representa al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recorrió algunas de las calles por donde se llevará a cabo la colocación de esas tuberías, así como la construcción de un colector de un kilómetro para que transporte las aguas a donde se van a tratar mediante un sistema lagunar, lo que habla de que ya es todo un hecho. De ese vuelo.

Y es tal la sensibilidad mostrada por López Cárdenas, que ahí mismo expresara que quiere ser recordada de una manera muy simple cuando pasen los años, y que digan: “Cuando Célida fue Presidenta nos pusieron el drenaje, y que con ello muchas generaciones lo recuerden, si se analiza que hoy sería en beneficio de más de mil 500 habitantes, al ser en pro de su salud y hasta de proteger el Río San Miguel.

Está “muy delicada” mejoría del IMSS…El que por todos lados se está demostrando que tiene un reto muy delicado para mejorar los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es el nuevo delegado, Guillermo Noriega Esparza, al diagnosticar que entre los varias deficiencias que enfrentan, está el que en el Estado existe un grave déficit de médicos especialistas. A ese punto.

Ya que de acuerdo a esa mala sintomatología detectada, por el también fundador de la organización Sonora Ciudadana, resulta y resalta que aquí existen ¡¡300 plazas médicas!! de ese tipo para que sean asignadas de inmediato, pero por diferentes factores permanecen sin ser ocupadas, pero principalmente porque a esos galenos no les interesa trasladarse para residir en la región sonorense, lo que está por verse.

De tal forma que a la eterna deficitaria infraestructura y los tiempos de espera que “padece” la derechohabiencia, más que el abasto de medicamentos, está saliendo a flote que sí bien esto último se debe a la ausencia de camas, pero dan cuenta que en mayor medida es porque no hay los doctores suficientes, de ahí el porque “El Memo” Noriega adelantara que ya están atendiendo ese problemón.

Tan es así que Noriega Esparza confesara que estaban viendo la urgencia de tener que irse a la Ciudad de México para estar presentes en un evento a realizarse, donde los “doítores” residentes recién graduados eligen su plaza y es ahí donde se darían a la tarea de cabildear para procurar que muchos de ellos se vengan a consultar por estos lares y así empezar a “aliviar” esa escasez de la que adolecen. ¡Ups!

O séase que a ese extremo está teniendo que llegar Guillermo, como es a chipilonear y ofrecerles un muy buen trato a esos profesionales de la salud, para que decidan venirse al calorón de por acá. ¿Será?

