MilhouseChallenge: El divertido reto inspirado en una escena clásica de Los Simpson

¡Este reto viral sí nos gusta! Y no es precisamente porque nos encanten los Simpson sino porque es divertido, no pone en riesgo la vida de nadie y sobre todo, no ridiculiza bebés…ni perros.

Se trata del #MilhouseChallenge que, inspirado en una escena de la décima temporada de la serie que este año cumplió 30 años, ha puesto a gritar sin control a todo mundo.

En el vídeo original transmitido en televisión en 1998, Marge y Homero discuten sobre doblar la ropa limpia, entonces él protesta por tener que doblar sus calzones solo y llama a Bart para que le ayude, pero éste no está en casa y para cubrirlo, Lisa dice que está en casa de Milhouse, el vecino.

Entonces, el siempre irracional y excéntrico Homero decide sacar la cabeza por la ventana y gritarle al niño que le responde exactamente de la misma manera. La verdad es que tampoco podemos culparlo mucho, en aquel entonces no existía WhatsApp que ahora no dejamos de usar hasta para los más simples mensajes.

Esa última parte de la escena es la que usuarios de redes han estado replicando desde finales del año pasado, pero que ahora ha alcanzado la fama.

Fuente: SDP noticias