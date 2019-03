Liberan a acusada del asesinato del hermano de Kim Jong-un

Una mujer indonesia acusada de asesinar al medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un fue liberada este lunes, después de que la fiscalía de Malasia retirara el cargo de asesinato que pesaba sobre ella, una sorpresiva decisión año y medio después del inicio del juicio.

Siti Aisyah apareció sonriente mientras era escoltada en medio de una marea de periodistas hasta un vehículo a las puertas de la Alta Corte de Shah Alam, donde era juzgada junto a la vietnamita Doan Thi Huong por el asesinato de Kim Jong Nam en el aeropuerto de Kuala Lumpur en febrero de 2017.

“Estoy feliz. No sabía que pasaría esto. No me lo esperaba”, dijo Aisyah, de 27 años.

La decisión de la corte de Shah Alam fue una sorpresa, ya que este lunes solo estaba prevista la declaración de Huong.

Los abogados de la joven vietnamita, que lloró cuando se retiró el cargo contra Aisyah, dijeron que iban a solicitar un aplazamiento.

Las dos mujeres siempre negaron haber cometido el asesinato y aseguraban que habían creído que se trataba de una broma y que fueron engañadas por agentes norcoreanos para llevar a cabo el ataque, lanzando agente nervioso XV –considerado un arma de destrucción masiva– a la cara de Kim Jong Nam, en un episodio propio de la Guerra Fría.

Sus abogados las presentaban como chivos expiatorios, afirmando que las autoridades no eran capaces de dar con los verdaderos asesinos.

Cuatro norcoreanos que fueron formalmente acusados del asesinato junto a las dos mujeres huyeron de Malasia poco después de los hechos.

El juicio, que comenzó en octubre de 2017, debía reanudarse este lunes con la fase de defensa tras un descanso de varios meses. Pero al inicio de la audiencia, el fiscal Muhammad Iskandar Ahmad solicitó que se retirara el cargo de asesinato que pesaba sobre Aisyah y que se la dejara en libertad.

No explicó los motivos de esta solicitud.

