“Sin pena ni gloria” los primeros 100 días del Presidente López Obrador; puro show

Los primeros 100 días de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pasaron “sin pena ni gloria”. Se aprobó la Guardia Nacional, pero esta no se sabe aun cuándo empezará a operar. Cerró la Casa Presidencial Los Pinos; suspendió la obra del aeropuerto de la Ciudad de México y combatió el robo de gasolina a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, los “huachicoleros” que fueron encarcelados, a los días fueron puesto en libertad. Esto en nada benefició al pueblo.

Por lo demás, en las conferencias de prensa mañaneras solo habla el Presidente y, los reporteros que llegan a preguntar, son puros “afines” al Gobierno. Son pocos a los reporteros que los dejan preguntar libremente, pero qué bien que todos los días López Obrador se enfrente a los medios de comunicación y ponga su agenda. Esto es bueno para iniciar del día, ya que de lo diga el presidente surgen otras noticias con relación a sus declaraciones. Todavía López Obrador no se esconde.

A medida que pase el tiempo, las conferencias de prensa se pondrán más interesantes, todo dependerá de qué pregunten los reporteros, ya que, si estos no preguntan, el Presidente tampoco responde y, si el reportero pregunta tonterías el Presidente nada más sonríe. Como el pasado viernes, creo, una mujer que le hizo una pregunta “tonta”, en donde lo comparó con un super héroe, incansable y que cómo lo hacía para conservarse en buen estado de salud. Algo así.

Creo que a las conferencias de prensa de López Obrador está entrando gente de toda, no solo reporteros; al menos que todo sea arreglado por la Presidencias de la República y esta esté inventando reporteros…No creo que el Presidente de México de preste, o ¿será capaz? En política todo es posible, así es que no hay qué creerlo, ni dejarlo de creer…Hasta ahora López Obrador ha sido puro “show”, en donde todavía no se ha dado cuenta que es Presidente de México.

Cree que anda en campaña, enfrentando a la ciudadanía, en donde enfrenta a los buenos – los que están con él – y los malos, los que no están de acuerdo con su ideología ni con su forma de gobernar…Esperemos que después de estos 100 días de gobierno, “agarre juicio” y se ponga a gobernador para todos los mexicanos, ya que si continúa con la misma política de dividir a los mexicanos el único que perderá será México…Hasta ahora, los empresarios lo han aguantado.

Se reúne titular de SSP, Anaya Cooley, con jefe de Border Patrol en Yuma, Arizona

Para dar seguimiento a temas de seguridad que interesan a los estados de Sonora y Arizona, se llevó a cabo una reunión binacional entre el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley y el jefe de la unidad de enlace internacional de Border Patrol del sector Yuma, Luis Cuevas.

Delincuencia, tráfico de armas, drogas y personas, así como intercambio de información de inteligencia y capacitaciones para personal entre ambos estados, fueron los principales temas que trataron en la reunión en la que estuvo personal de US Border Patrol y los coordinadores del C5i de Nogales y San Luis Río Colorado.

El secretario de Seguridad Pública en el estado priorizó el tema de tráfico de armas al solicitar a los integrantes de la Border Patrol hacer un frente común contra ese grave delito, ya que la mayoría de las armas que entran a México provienen del vecino país Norteamericano.

“Es muy importante, activar y reforzar nuevos mecanismos para evitar que estas armas lleguen a delincuentes, debemos de trabajar coordinados y mantener una alerta con el fin de evitar se sigan realizando este negocio bélico”, apuntó Anaya Cooley…Qué bien.

Los trabajadores de empresas y gobierno de atención al público, no deben de utilizar celular

Los empleados en las empresas y el gobierno que atienden al público, no se les debería de permitir el uso del teléfono celular durante sus horas de trabajo, porque descuidan sus obligaciones por estar hablando o chateando…Estos trabajadores mientras laboran usan sus móviles descuidando al cliente o a las personas que requieren su atención. Esta es una realidad que se está viviendo.

Estas personas le dan más importancia a sus mensajes y llamadas, que a atender a las personas que requieren de sus servicios o su atención…O que las empresas u oficinas gubernamentales les programen unos minutos de sus horarios de trabajo para atender las llamadas y mensajes. Estamos tan impuestos al celular que ya no podemos estar sin él…Nos hicimos adictos al dispositivo. Así son las nuevas tecnologías.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

