Busca hermosillense lugar con Rockies

Roberto Ramos jugó durante el invierno con los Naranjeros y según castilla tiene gran poder con el madero

Los Rockies de Colorado podrían contar en un corto tiempo con un “bombardero” mexicano que tratará de emular las hazañas de Vinicio Castilla. Se llama Roberto Ramos.

Según Castilla, la destacada actuación de Ramos en el juego ante Arizona el sábado en el Estadio Monterrey no fue obra de la casualidad, sino una muestra del poder con el bat que tiene el primera base sonorense.

“(Ramos) es un bateador que ha ido mejorando año con año, en el 2018 tuvo una tremenda temporada en las sucursales de clase ‘A’ como en Doble ‘A’, conectando arriba de 30 jonrones (32).

“Tú sabes que cuando un pelotero dispara arriba de 20 jonrones en ligas menores es algo muy notable, entre los mexicanos no hay muchos jugadores de esa magnitud, por lo que no dudo que llegar a Grandes Ligas esté bien cerquita para Roberto y va a ser un pelotero estrella”, opinó Vinny, quien es asistente del gerente general de los Rockies.

Ramos, quien batea a la zurda, dio muestras de su fuerza a la ofensiva contra los Diamondbacks el sábado, al conectar doblete y jonrón a la banda contraria.

“Me siento muy contento de que se me haya dado la oportunidad de jugar aquí (en Monterrey) y de poder haber hecho esto en mi tierra y ante mi gente”, dijo el toletero de 24 años, quien mide 1.96 metros y pesa 110 kilos.

Nativo de Hermosillo, Ramos jugó este invierno con los Naranjeros en la Liga Mexicana del Pacífico, pero sólo vio acción en 14 encuentros, porque sufrió una micro-fisura en su mano izquierda y ya no volvió a jugar en la temporada. Disparó dos jonrones y empujó ocho carreras.

Ramos, quien juega beisbol desde niño, desconoce cuáles son los planes de la organización de Colorado con él para la temporada 2019.

“Yo sigo trabajando todos los días para mejorar y ya veremos después de estos entrenamientos primaverales hacia dónde me asignan”, indicó el prospecto de los Rockies, quien también se distingue por su talento a la defensiva como primera base