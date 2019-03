“Salva” Sebastián Córdova al América

Sebastián Córdova le salvó el pellejo a las Águilas.

Fue hasta el 87′ que el América pudo anotar el gol con el cual vencieron 1-0 al Puebla, que jugó con 10 hombres casi todo el segundo tiempo y que estuvo cerca de robar un punto en el Azteca.

Bruno Valdez entró de cambio al 80′ por Jorge Sánchez, un movimiento un tanto extraño, pero que le redituó a Miguel Herrera ante la capacidad del zaguero para imponerse en el juego aéreo. El paraguayo remató al poste derecho y el rebote le cayó a Córdova para el gol que le arregló la plana, como ocurrió hace una semana contra Monarcas.

El América deja dudas de cara a una semana en la que jugará dos Clásicos contra Chivas, el miércoles en Cuartos de la Copa MX y el sábado en la Liga.

La expulsión de Alan Acosta al 47′ parecía allanarle el camino al local. El Puebla, que ya defendía en los tiros de esquina con sus 11 integrantes, se atrincheró totalmente.

En la banca “El Piojo” no dejaba de hacer aspavientos. Se inconformaba con las marcaciones arbitrales, se sorprendía por las fallas de sus jugadores, explotaba cada que fallaban algún pase de rutina o cuando no seguían las indicaciones.

El partido no estuvo exento de la polémica. El VAR intervino en un par de ocasiones, la primera para revisar una posible falta de Acosta sobre Nico Castillo en el área, y la segunda para determinar si la patada del chileno sobre el portero Nicolás Vikonis ameritaba la roja.

En esa última acción, Castillo firmó su segundo “oso” del torneo porque no pudo empujar la pelota, pese a que le quedó franca y con el guardameta casi vencido.

Tras la expulsión fue lógico el asedio del América, con el tiro desviado de Matheus Uribe, la pelota que Renato Ibarra mandó a las nubes, las múltiples intervenciones del arquero visitante, hasta que Bruno cazó esa pelota que Córdova habría de guardar en la portería.

El América llegó a 16 puntos y está en zona de Liguilla, mientras que el Puebla se estancó en 13.

El futbol aún le falta al cuadro azulcrema, que al menos rescató la victoria de cara al juego en el que se juega la vida en Copa contra el archirrival.