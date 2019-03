Rescata Tigres Clásico y liderato

Los Rayados y los Tigres mostraron paridad de fuerzas y firmaron un empate de 1-1 en el Clásico 118, en el primer duelo fraternal en el Estadio BBVA Bancomer desde la Final Regia del Apertura 2017.

Con una genialidad de Rogelio Funes Mori, los Rayados pintaban para arrebatarle la cima a los Tigres, en un choque de “pesos pesados”.

Sin embargo Luis Quiñones se apuntó un gol, con ayuda del portero Marcelo Barovero, para decretarse el empate ante la presencia de 51 mil 027 aficionados.

Esta fue la mejor asistencia en este inmueble desde finales del 2017, en gran medida por ser un Clásico y por la forma en que llegaron ambos equipos, peleando la cima del futbol mexicano.

Leonel Vangioni realizó una larga triangulación con Funes Mori para marcar el gol al minuto 34, culminando la asociación de espaldas y con un taconcito que venció a Nahuel Guzmán.

A Tigres le pesó la ausencia del lesionado André-Pierre Gignac, y la prueba fue la primera y quizá la jugada más clara del juego que la tuvo el chileno Eduardo Vargas, quien no aprovechó una diagonal retrasada de Luis Quiñones, volando el balón en el corazón del área al minuto 12.

Al felino Francisco Meza le fue perdonada una segunda amarilla al minuto 38, lo cual le pudo haber dado un giro al partido, pues ya para el segundo tiempo no salió y en su lugar entró Hugo Ayala.

En la segunda mitad, la tropa de Diego Alonso se dedicó a esperar a los felinos, apostando por el contraataque, pero no le resultó.

La cosa se agravó cuando al 75′ el entrenador uruguayo mandó poner la cortina al hacer ingresar al defensa Johan Vásquez por Dorlan Pabon, en un cambio que priorizaba conservar la mínima ventaja, pese a que Tigres ya estaba encima con la posesión del balón.

Y vino el gol del empate, cuando Luis Quiñones se llevó a Layún y metió el gol por el poste de “El Trapito” Barovero, para hacer estallar en júbilo a los cientos de aficionados que comenzaron a predominar con sus cánticos en el inmueble de La Pastora.

Todavía Luis “El Chaka” Rodríguez tiró al 78′ y Barovero desvió a tiro de esquina, pero se sentía más la posibilidad de un triunfo felino que de los replegados Rayados.

Con el empate, Tigres llegó a 23 puntos y Monterrey, quien mantuvo el invicto en el torneo, a 22. León, que juega este domingo, puede alcanzar a los felinos y rebasar a los Rayados.

Así se escribió la historia del Clásico Regio 118, que por el paso de los equipos pudo haber sido un preámbulo de una Final Regia ya sea en la misma Liga o en la Concachampions, en la que ambos clubes tienen casi amarrados sus pases a Semifinales.