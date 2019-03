Impulsan programa de ordenamiento en “El Oviachic”

El programa de ordenamiento en los principales embalses del estado, implementado al inicio de la actual administración, que incluye la presa Álvaro Obregón “El Oviachic”, ha generado una redistribución más justa y representativa de los permisos de pesca en este embalse, aseguró Luis Manuel Robles Briseño.

El director general de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó quese pasó de 12 a 26 sociedades cooperativas con permisos vigentes, para abatir la intermediación y la facturación de producto irregular, así como para darles reconocimiento a pescadores informales que venían realizando su actividad de manera no convencional.

“Entre 2016 y 2017 se introdujeron en total un millón 600 mil alevines de tilapia en el embalse para reforzar la producción del mismo, mediante esquemas de cooperación entre el estado y el municipio de Cajeme y se han puesto en marcha operativos de inspección y vigilancia, que sumados a los repoblamientos y a los apoyos a la producción destinados a ese embalse, han resultado en un incremento sostenido de la producción pesquera en ese cuerpo de agua continental”, subrayó Robles Briseño.

Mencionó que en el 2018 se tuvo una producción en la presa “El Oviachic” de 2 mil 563 toneladas, lo que representa el 48 por ciento del total de la producción pesquera estatal en agua dulce, que es de 5 mil 358 toneladas anuales.

El funcionario estatal dijo que estas cifras no serían posibles sin los esfuerzos de repoblamiento conjunto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y la Sagarhpa.

Robles Briseño, añadió que, si bien el ordenamiento se ha implementado inicialmente sólo en los embalses principales del estado, no se ha dejado de lado a aquellos que la escasez de agua recurrentemente los abate, ni aquellos que por su difícil acceso no son comercialmente viables a gran escala, sino que se ha venido actuando acorde a sus niveles productivos y al número de actores que infieren en ellos, orientándolos hacia la legalidad y la productividad.