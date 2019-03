Es un riesgo vivir en la Cuatro de Marzo

Por: Dany Ortega

Señalan que a diario se cometen asaltos a peatones así como atracos en comercios y viviendas

Catalogada por sus habitantes como una colonia con bastantes necesidades en infraestructura y seguridad, la Cuatro de Marzo se ha convertido en uno de los asentamientos más peligrosos para vivir.

De las principales problemáticas que aquejan a los residentes de esta zona habitacional ubicada al norte de Hermosillo, es que diariamente se presentan, a cualquier hora del día, robos a casa habitación y comercios, así como asaltos a peatones.

Pese a que las patrullas pasan de vez en cuando, los entrevistados admitieron que no es suficiente, además, señalaron que durante la noche las calles se quedan oscuras y con poca población, lo cual genera miedo al salir de sus viviendas, pues da toda la posibilidad para que los delincuentes puedan cometer actos delictivos.

“Queremos más vigilancia por todas las calles, sobre todo las que están cerca de la invasión Red 2000, porque de por si teníamos cholos, pues se llenó más con la llegada de esas personas, así que es necesario que la policía pase todos los días y no una vez al mes”, manifestó Oscar Moreno.

A su vez, Beatriz Hernández comentó “lo que pedimos es que haya seguridad, porque hay muchos robos de casas, no podemos ni salir a la tienda porque cuando regresamos encontramos la casa sin ningún mueble o electrodoméstico porque los rateros se llevan hasta la más mínima cosa”.

Entretanto, Rosario Anaya mencionó que los moradores están cansados de que los juegos y bancas de los parques duren solamente unas cuantas semanas.

“Los cholos no pueden ver nada nuevo porque se lo llevan, por ejemplo acaban de rehabilitar varios parques y en menos de dos semanas ya no tenían cerco, ni bancas y están todos rayados, así que no dejamos que los niños jueguen en esos lugares porque los vándalos se la llevan drogándose”.

Otros de los colonos denunciaron a Entorno Informativo, que una gran parte de los residentes no trabajan en empleos honrados, dado que se dedican a distribuir narcóticos por varias de las colonias aledañas.

Solicitan bacheo de calles

A pesar de que la 4 de Marzo fue pavimentada hace cuatro años, la carpeta asfáltica que se encuentra sobre todo en las esquinas de las rúas está llena de baches, que en la mayoría de las ocasiones alcanzan grandes profundidades.

“Hace poco nos pavimentaron todas las calles, y quedaron muy bonitas, de hecho algunas todavía están enteras, pero otras están hechas un desastre al igual que el bulevar Luz Valencia, las autoridades deberían poner atención porque es un peligro para los automovilistas, porque al ir manejando vamos sacándole la vuelta a los baches y checando que no nos vayan a chocar por detrás”, expresó Juan Eduardo Cárdenas.

Mientras que Jesús Bracamontes relató “desconozco si se han dañado otros vehículos, pero a mí se me descompuso la suspensión hace como dos semanas por caer en uno de los miles de baches que hay en la colonia, pero el Ayuntamiento no nos paga los daños ni arregla los hoyos, no se para que están en el poder si no van a atender las exigencias de la ciudad”.

Proliferan basureros clandestinos

Esquinas, predios, banquetas o cualquier otro lugar solitario de la 4 de Marzo se ha convertido en depósito de basura doméstica, animales muertos y llantas, los cuales emanan fétidos olores por doquier.

Durante el recorrido efectuado por este sector habitacional, se observaron montones de basura en plena vía pública, que según vecinos son creados por los mismos habitantes de la colonia.

“Es una peste de basura que hueles en cuanto sales de tu casa, y en temporada de lluvia es peor porque los desechos se remojan y desprenden más fuertes los olores, pero los mismos vecinos son los que tiran costales y botes repletos de basura en cualquier parte, así que también es cuestión de cultura”, expuso María José Luis Félix.

Los residentes señalaron que ya solicitaron de manera urgente el apoyo de las autoridades municipales, sin embargo no han atendido la situación, por lo que esperan que el problema no vaya en aumento.

Pululan perros callejeros

Por otra parte, los moradores de dicha zona comentaron que el número de perros callejeros va en aumento, debido a que los colonos de otros sectores deciden abandonar a sus mascotas en las periferias, siendo la 4 de Marzo unos de los puntos más atractivos.

“Ya no podemos transitar a gusto, porque además de los cholos están los perros que se nos van encima, y no es uno sino como diez en cada calle”, dijo María Luisa Robles.

De igual forma, un ciudadano quien pidió omitir su nombre por miedo a represalias, declaró que varios de los perros callejeros así como aquellos que tienen dueño, están llenos de garrapatas, las cuales suben por las paredes de sus viviendas, por lo que temen a contraer rickettsia.

Piden la introducción de luz eléctrica

Aunque la mayoría de las viviendas cuentan con energía eléctrica, otras tantas la consiguen de manera clandestina por medio de “diablitos”, ante lo cual ambas partes piden la introducción de este servicio.

“Los diablitos dan muy mala imagen, porque se ven todos los cables colgando, además de que no es justo que nosotros estemos pagando el recibo de luz mientras que otras personas lo disfrutan gratis”, manifestó Ernesto Duarte.

Los vecinos expusieron que las autoridades deberían de brindar el servicio de luz, ya que beneficiaria tanto a los que sufragan su consumo como aquellos que se conectan de manera ilegal, dado que lo visualizan como un detonante de incendios.