Acusan adoctrinamiento de gobierno federal a través de Twitter

La Secretaría de Bienestar publicó en la red social un mensaje que poco después eliminó y aseguró que se publicó sin estar validado

La politóloga Denisse Dresser acusó, en su cuenta de Twitter, que un mensaje de la Secretaría de Bienestar en esa red social busca adoctrinar a los mexicanos.

“Este mensaje es lamentable: manipulador, maniqueo, construido sobre una serie de falsas disyuntivas.

“O apruebas las políticas del Gobierno o eres un mal mexicano, poco nacionalista, que no ama a su país. Muchos sí queremos bienestar pero sin adoctrinamiento ideológico”.

La Secretaría de Bienestar aclaró con un tuit que el material no contaba con la validación para su publicación.

“En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar. Nuestro compromiso con el #Bienestar de todas y todos”.

El tuit de la dependencia ya no se encuentra disponible, pero de acuerdo con imágenes difundidas, el mensaje enumera cinco razones para no querer el bienestar en México.

Según la imagen, no sentir amor por el País y que la desigualdad predomine sobre el pueblo son algunas de las razones.

“NO sientes amor por tu país y quieres que la injusticia y la desigualdad predomine sobre el pueblo”.

“NO te interesa de manera directa recibir el apoyo, prefieres intermediarios”.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por la entrega de apoyos de forma directa a beneficiarios en programas como las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia.