Seis mitos del autismo

Existen algunas ideas equivocadas alrededor del autismo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un padecimiento de desarrollo incurable que afecta a seis de cada mil menores de 10 años y altera las capacidades de comunicación, relación e imaginación, cuyas causas exactas se desconocen.

Lorna Wing, autora del libro “El autismo en niños y adultos”, de Editorial Paidós, explica que los padres de la mayoría de los niños se dan cuenta de los problemas de forma gradual, y subraya que comienzan a preocuparse durante el segundo año de vida, si el niño no habla bien o si el patrón de conducta es diferente a los del resto de la misma edad.

En una minoría, a los padres les parece que el desarrollo evoluciona normalmente, hasta que se da un notable cambio de conducta en semanas o meses, quizás con una regresión en ciertas habilidades, especialmente en el habla. “En ambos tipos de inicio, el diagnóstico de la conducta de un trastorno autista surge, antes o después, en los años preescolares”.

Con el fin de esclarecer algunos mitos y dudas comunes vinculados a esta condición, Eduardo Díaz, psicólogo y presidente del Consejo Directivo de Enlace Autismo, A.C., responde a las siguientes preguntas:

1. ¿El autismo es una enfermedad?

“No es verdad. Es una condición de vida que afecta el desarrollo del cerebro; es decir, es un problema neurológico”.

2. ¿Es común en México?

“De acuerdo a estadísticas internacionales, hay 1 niño con autismo por cada 150 nacimientos. Sin embargo, lo más importante es que una vez que han sido diagnosticados, reciban atención especializada”.

3. Quienes viven con esta condición, ¿son genios y poseen habilidades para las matemáticas?

“Falso. Como cualquier otro individuo, tienen fortalezas y debilidades. En general, suelen tener una inteligencia promedio, cabe mencionar que algunos poseen una gran capacidad con los números. Además, tienen habilidades cognitivas muy desarrolladas y en áreas muy específicas, pero no son genios. Algunos son capaces de entender una compleja operación matemática, pero no saben cómo aplicarla a la vida real. En carencia de ciertas habilidades, ellos utilizan su memoria que en condiciones normales podría considerarse prodigiosa”.

4. ¿Son capaces de expresar sus emociones?

“Sí, pero no lo manifiestan de manera tradicional, por lo que quienes conviven con ellos deben aprender a reconocer su forma de comunicarlas. Por su condición, suelen establecer fuertes relaciones afectivas con gente que es cercana como papá, mamá y hermanos, pero no con desconocidos, debido a que estos no les interesan”.

5. ¿Se cura?

“No. Es una condición de salud con la que se nace, se vive y se muere. Sin embargo, un tratamiento temprano con terapia conductual puede ser muy benéfico, aunque no es una cura como tal”.

6. ¿Llegan a ser independientes?

“Sí pueden, pero es equivocado generalizar porque cada individuo es diferente. Hay algunos casos en los que de pequeños recibieron atención y estimulación adecuadas, por lo que se convirtieron en adultos independientes, capaces de conseguir un empleo y mantener relaciones sociales saludables”.

Lorna Wing expone que para las personas con trastorno tipo autista, el mundo suele ser desconcertante e incluso amenazador. Sin embargo, y a pesar de sus discapacidades, si se conoce la naturaleza de sus problemas se les puede ayudar a desenvolverse mejor en la vida. Es tarea de todos construir una sociedad incluyente, en el que todos desarrollen al máximo sus capacidades por igual. “El principio de ser paciente es empezar con uno mismo”. Para mayor información escríbenos a [email protected]

Fuente: Salud 180