“Le encanto y se porta divino conmigo”: Tania Ruiz sobre Peña Nieto

Tania Ruiz dice tener encantado a Enrique Peña Nieto, a quien califica de guapísimo y gran conversador.

“Te puedo decir ‘siento que le encanto y se porta divino conmigo”, comentó la potosina a Reforma, a unos meses de crear polémica luego de que salieron a la luz fotos de ambos en Madrid, España.

En la conversación, no deja de externar su percepción sobre la relación que tiene con el expresidente. Dice que le cae bien y lo hace reír, “así como él a mí, él se ríe muchísimo conmigo”.

Dice que se están conociendo y aunque se llevan muy bien, él está acabando un proceso en su vida, es decir: el divorcio.

“Es súper simpático. Es guapísimo…¡qué cosa! Es muy guapo”, comenta la modelo en la plática con el medio en el hotel St. Regis.

Tania destaca de Peña Nieto que es “una persona interesante. Tiene mucha plática y he aprendido muchas cosas con él”…por lo que su relación podría ir más allá.

Dice que aunque al comenzar una relación se desconoce cómo será, el “noviazgo” es para eso: para conocerse.

La modelo recordó que se conocieron en una comida, pero omite dar los detalles del encuentro, solamente, “te puedo decir que es una extraordinaria persona, muy lindo…y a ver qué pasa”.

Me reconocen como ‘la de Peña Nieto’

Sin duda, Tania ha saltado a la fama desde que fue vista con el expresidente y ella así lo percibe: “No he salido tanto, voy a trabajar y regreso. Pero las veces que he salido sí me reconocen como ‘la de Peña Nieto’”.

Incluso dice que ha cachado a gente tomándole fotos, o se ponen a lado de ella, lo que si bien le “saca de onda tantito”, la verdad es que “a todo mundo saludo”.

Tania reveló que a raíz de que salieron a la luz las fotos con Peña Nieto, le han salido varias propuestas de trabajo, una, inclusive en España.

“Eso me tiene muy contenta porque aunque ya me conocían varias personas, ahora me conocen más en el mundo. Eso abre puertas”, señala.

Sobre Angélica Rivera prefiere no hablar mucho. Comenta que la conoció en una boda, pero fue así de “hola y adiós”.

Le desea el bien y que cumpla su deseo de regresar a las telenovelas, pues la considera como una buena actriz.

“Es excelente actriz…Ojalá que regrese y siga por ese camino que le encantaba. Yo la respeto y le deseo lo mejor siempre”, puntualizó.

Fuente: SDP noticias