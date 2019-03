Condenan a Loaiza a tres años de cárcel

El ex lanzador mexicano de las Grandes Ligas, Esteban Loaiza, fue condenado a tres años de prisión y cinco más de libertad condicional por parte de un juzgado de San Diego, California.

El ex pelotero fue detenido el 9 de febrero del 2018 en la vecina ciudad de Imperial Beach (California) en posesión de un cargamento de más de 20 kilogramos de cocaína valuado en medio millón de dólares.

Loaiza se declaró culpable de narcotráfico en agosto pasado en una audiencia en una corte de California, en la que una jueza le advirtió de que podría ser deportado una vez cumpla con su sentencia.

La droga fue entregada a Loaiza en una camioneta para que éste la transfiriera a otro vehículo que estaba estacionado en un domicilio que recién había rentado, según se dio a conocer en la audiencia.

Oficiales del Departamento del Alguacil siguieron al conductor de la camioneta al sospechar que estaba involucrada en contrabando de narcóticos.

Al revisar el vehículo en el que recién había salido de un domicilio, se le encontró un compartimento que habitualmente es utilizado para esta actividad ilícita.

Con ello, se obtuvo una orden de cateo para dicha residencia que era alquilada por el ex pelotero, la cual no tenía muebles ni pertenencias personales.

En una camioneta estacionada al interior se encontraron bolsas marcadas con el apellido Loaiza y debajo de ellas hallaron veinte paquetes de cocaína.

En las Grandes Ligas, Loaiza jugó con los Medias Blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas, los Atléticos de Oakland y los Dodgers de Los Ángeles, entre otros.