Por Martín Romo (El Verdugo)

Que “se pasan de pesados” los policías…Con todo y que ya no es ninguna novedad, pero las que salió a relucir que cada vez tienen un problema “muy gordo”, son las policías municipales y estatales de la Entidad, al aflorar que un 88.1% de sus agentes enfrentan algún grado de obesidad y sobrepeso, con lo que hoy en día Sonora ya ocupa el nada honroso segundo lugar en ese exceso de grasa. De ese pelo.

A ese grado es que los polizontes sonorenses se han sobrepasado en ese ámbito de las lonjas o “llantitas Michelín”, de acuerdo con sus índices corporales o “puercorales”, como lo reflejara la más reciente Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Policial Profesional, al solamente ubicarse detrás de Baja California y Campeche, ambas con un nivel de gordura del 88.5%. ¿Cómo la ven?

Ante lo que se concluye que derivado de esa encuestitis avalada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), misma que se realizara entre los elementos de seguridad pública y procuración de justicia, se deduce que sí que son de los que “le echan todos los kilos” a su labor, pero no en el buen sentido de la expresión, por como esa condición influye en el mal desempeño de su trabajo. ¡Tómala!

Porque sí bien tampoco se pide que sean unos Robocob, como el de la famosa película, pero sí que cuando menos estén en la más mínima forma física para tener un adecuado poder de reacción a la hora de llevar a cabo su función, porque esa falta de agilidad por lo “pesados” que están, es obvio que redunda en que los delincuentes tengan más posibilidades de huir, cuando de correr se trata para escapar. ¡Ñácas!

Y para no ir muy lejos en torno a esa problemática, que vaya que sí que es “de mucho peso”, ahí tienen la revelación que hiciera el Comisario General de la Policía de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, de que al menos 800 “polis” a su mando, que representan el 80% de un total de alrededor de mil, están pasados de rollizos, lo que también desencadena en enfermedades como la hipertensión y demás.

De ahí que ante esa carencia de condición, que debería de ser básica para un policía, es que se hace necesario que implementen un programa de salud para obligarlos a ponerse como “Charles Atlas”, pero de manera integral, y no sólo de palabra, y con la participación de todas las corporaciones, haciendo obligatorio el que se mantengan en buen peso, pero con el consabido incentivo económico. ¿Qué no?

Sí espiaban a todo mundo los del Cisen…Aún y cuando era un secreto a voces, por las prácticas de espionaje ser más viejas que ni el conejo de la luna, pero la diferencia es que ahora están reconociendo esas acciones de “echarle mucho ojo” a los que consideraban incómodos para los gobernantes en turno, a través del mal afamado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Pues a raíz de que están desclasificando los expedientes del Archivo General de la Nación, está saliendo a relucir que hasta a la Universidad de Sonora espiaron por lo menos durante doce años, entre 1968 y 1980, tiempo en el que tuvo lugar la revuelta estudiantil iniciada en 1967, de ahí que en ese tiempo vigilaran a detalle todas sus actividades, mediante aparatos de inteligencia de la época. Ni más ni menos.

Aunado a que igualmente está saliendo a flote que no solamente a instituciones educativas y organizaciones sociales monitorearon, vía el ahora desaparecido Cisen, sino también a políticos sonorenses, entre ellos el ex gobernador y ex líder del PRI nacional, Manlio Fabio Beltrones, en los tiempos en que fuera diputado federal, por allá en los años 1979 y 1985. De ese tamaño.

Lo que confirma que era una constante de esos también llamados “pájaros en el alambre”, de la que nadie se salvaba, en lo que se refiere a los personajes que incidían en la vida pública, de ahí que también ya salieran a relucir los nombres del asesinado ex candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio; y del perredista, Jesús Zambrano, acusado de guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre. Así el dato.

No en balde es que los de la Unison, de la que actualmente es rector, Enrique Velázquez Contreras, mejor se reservaran su opinión tocante a esas tácticas de espiadas de las que en el pasado fueran objeto, cuando la Secretaría de Gobernación tenía “ojos y oídos” en todos lados, reserva que habrá que ver si imitan los demás que por el estilo han sido víctimas de algo que se quiere pensar que ya no están haciendo. ¿Será?

Quedan a “puro pan y agua” en el PRD…Quienes casi casi quedaron convertidos en nada, de ahí que ahora prácticamente estén a “puro pan y agua”, después de que en el pasado proceso electoral poco faltó para que desaparecieran, son los del PRD, que por estos rumbos regentea, Miguel Ángel Armenta, eso luego de que perdieran las prerrogativas estatales por su mínima votación. Así el fracaso.

Y es que después de enfrentar los “píores” resultados electorales de su historia, por como los votantes les cobraran la factura en las urnas, a partir de las divisiones que se han traído, lo que es a nivel estatal ahora sobrevivirán con el financiamiento nacional, que según lo adelantado por Armenta Ramírez, será a razón de $90 mil pesos mensuales para cinco personas, que para lo que hacen no está tan mal. ¿Será?

O séase que más menos así estará el recorte que tendrán, y más que justificado, por de a cómo los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya casi no representan a nadie, razón por la cual es que disminuirán el número de integrantes de las direcciones, porque de 25 que había, los espacios los redujeron a una quinteta, ya sea en el Comité del CEN, como también en el ámbito Estatal y Municipal.

A ese extremo ha tocado fondo esa izquierda que se viciara, a partir del de a cómo se aliaran con el mejor postor en las diferentes elecciones, de ahí que ahora ya sean parte de los partiditos “paleros” o de los también identificados como de la “chiquillada”, que sólo actúan como “satélites” de los institutos políticos grandes, después de que a eso quedaran reducidos y no es para menos. Así la percepción.

Lo que viene a explicar el porque a Miguel Ángel sólo se le ha visto recurrir a los grillos “golpetellos”, ante la falta de propuesta, de ahí que de esa forma es que han terminado dando pena ajena. ¡Glúp!

“Está en capilla” la Directora de Cbtis 11…Dan cuenta que la que quedó con sus días contados, es la repudiada directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.11 (Cbtis), una tal Magaly Arreola, eso luego de que los maestros sindicalizados de esa “Prepa” aprovecharían la pasada visita del “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, para exigir su renuncia. ¡Ups!

Es por lo que hay que checar si surte efecto esa manifestación que planearan esos mentores sindicalizados, como lo adelantara su dirigente, Mariano Jiménez Martínez, con la intención de entregarle una carta a López Obrador, para pedirle que se le remueva del puesto, después de que lo que son sus jefes inmediatos, contra viento y marea la han sostenido en el puesto, a pesar de que ya se le venció el periodo.

Al trascender que desde el pasado 31 de enero legalmente ya dejó de tener efecto su gestión, de ahí la exigencia para que se habrá una convocatoria y elija al nuevo director, pero a la par demandando una auditoria de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sobre el destino de los recursos que aportan los padres de familia para el mantenimiento del plantel y de las inscripciones que también pagan. ¡Órale!!

De tal forma que eso pone de manifiesto que a ese extremo han llegado las quejas y señalamientos contra la susodicha de la Magali, como para haberle ido a “pedirle su cabeza” al propio Andrés Manuel, después de que en el ciclo escolar 2014-2015 fuera impuesta por “dedazo” por las “autoridades” de ese sistema de bachillerato federal, cuando para ese efecto se debe de realizar un proceso de elección. ¡Qué tal!

Luego entonces no por nada es que la comunidad escolar del Cbtis 11 todavía esté en ascuas o a la espera de la respuesta que pudieran darles, en torno a esa petición de que ya les quiten a Arreola Sánchez, antes de que lo padres vuelvan a llevar a cabo otro cierre de la escuela, como consecuencia de que ha reprobado a la hora de dar cuentas claras y en todas las materias, de ahí el porque la quieran fuera. ¡Palos!

