Es joven encadenada una señal de alerta…Y ahora sí que aplica aquello del, ¡increíble, pero cierto!, al ser una cruda realidad el que todavía en pleno siglo 21 estén aflorando casos de crueldades como el de la joven de 25 años afectada de sus facultades mentales, a la que tenían encadenada y abandonada en el traspatio de una casa en la colonia Condominios San Pablo de esta Capital. ¡Zaz!

En lo que es un inhumano hecho que refleja el grado de insensibilidad e irresponsabilidad al que se ha llegado hoy en día por parte de algunos padres o familiares, como para dejar recluida y desprotegida a una jovencita que no puede valerse por si sola en esas condiciones, por como tenía una especie de grillete en su tobillo derecho, de ahí que fuera rescatada por la Policía, ante la denuncia hecha por los vecinos.

Y es que dan cuenta que al Sara tener hambre y sed, además de que estaba “al rayo del sol”, es por lo que empezó a gritar, que es lo que alertó a los moradores de los alrededores, quienes hicieron el respectivo reporte, y es por lo que las instancias policiales acudieron a auxiliarla, de ahí que al llegar los agentes, luego luego les pidiera comida, antes de ser trasladada a un hospital para su valoración. De ese pelo.

Pero al margen de la indignación ciudadana que provocara el que a esa jovencita la tuvieran casi casi como esclava y expuesta a una posible desgracia, eso pone de manifiesto que hay un sector poblacional que requiere de una atención especial, como es el de las personas que sufren de algún padecimiento mental, eso cuando la familia no tiene la capacidad económica para atenderlas como se requiere.

Aunque sin pasar por alto que por encima de la condición de sus papás o parientes, pero son los primeros que tienen la obligación de velar por su salud y seguridad, porque de lo contrario caen en una negligencia al negarles ese derecho, por el grado de dependencia en que están por su vulnerabilidad, de ahí que de alguna manera deben de buscar la forma de garantizarles lo más elementa o mínimo. ¿Qué no?

Y tan se cae en esa indolencia por parte de la familia, que aflorara que no es la primera ocasión en la que a Sara la encuentran con ese tipo de maltrato, en lo que tal parece que es una constante en ese desatendido hogar ubicado en las calles Privada I y De los Jueces, al igual ponerse al descubierto que un hermano de ella, de 8 años de edad, andaba sólo rondando en las afueras de la vivienda y también sin probar alimento.

Es por eso que ese suceso que consternara a los hermosillenses, sí que debe ser una llamada de alerta para las diferentes instancias gubernamentales, entre ellas la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la que es titular es Wenceslao Cota Amador, por como dejaran a la buena de Dios a esa joven mujer, que por algo ya está siendo tratada en el hospital psiquiátrico Cruz del Norte. ¡Vóitelas!

No obstante que quienes también deberían de hacer una campaña de prevención a favor esa clase de enfermos, son los de Salud Mental, cuyo director es Juan Manuel Tong Payán, para crear conciencia entre la población y que así denuncien esos abusos cuando se detecte que no están siendo atendidos adecuadamente, tanto en lo personal, como en los tratamientos que generalmente son de por vida.

Causa sublevación Cuarta Transformación…Para quien dude que a los del nuevo gobierno federal encabezado por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, ya por todos lados se le están “levantando en armas”, ahí tienen el bloqueo carretero que ahora hicieran los productores agrícolas de Sinaloa y Sonora, para protestar por las nuevas reglas de operación que pretenden imponerles. ¡Tómala!

Casi por nada es que dichos promotores del campo llegados de diferentes regiones en autobuses y vehículos particulares, se plantaran en la frontera entre ambos Estados para con pancartas en mano y gritos repudiar las políticas que están tratando de implementar los de la Cuarta Transformación, principalmente en la referente a limitarle el subsidio a los cultivan a más de 30 hectáreas. ¡Pácatelas!

Razón por la cual es que por medio de esa estrategia de presión durante una hora cerraron la carretera internacional, causando un caos vehicular, según esto en reacción porque en la reciente visita de López Obrador a Hermosillo pidieron un audiencia para exponerle esa problemática, pero simplemente “los mandaron por un tubo” o vía corta, de ahí que no les dejaran otra opción más que manifestarse.

De ahí que obviamente que viene a ser otra “papa caliente” para el llamado superdelegado de la Secretaria de Bienestar o representante de Andrés Manuel, Jorge Taddei Bringas, por como esos representantes del agro ya se fuera por la libre, al no recibir la más mínima atención a sus demandas, como es el derecho a ser escuchados por las buenas, de ahí que ahora estén reclamando por las malas. De ese tamaño.

Y lo “píor” para los líderes de ese rubro de por estos rumbos, es que lo de la reubicación de las oficinas centrales de la Sagarpa hacia Obregón van pa´ largo, de ahí que no tengan ni la oportunidad de entablar un contacto más cercano y directo con su secretario, como es el caso de Víctor Villalobos Arámbula, lo que suponen que habría facilitado un más pronto acercamiento, pero ni esa posibilidad han tenido.

“Escupen pa´rriba” y contra los de Uber…Quienes vaya que han seguido “buscándole tres pies al gato, a sabiendas de que tiene cuatro”, son los trabajadores del volante que ofrecen el servicio tradicional de los ya muy “quemado$” taxi$, al reanudar sus protestas para exigir la regulación de las plataformas digitales como la de Uber, a la que consideran como una competencia desleal. ¡Ñácas!

Porque dejando de lado el que los de Uber y otras empresas parecidas tengan o no permisos para prestar ese servicio de pasaje, el meollo del asunto es que lo que no han entendido, que la cuestión es que deberán renovarse o morir, como dice el dicho, ya que la tendencia será el que tiendan a desaparecer, por hoy en día ya haber quedado rebasado el monopolio con el que abusaban de los usuarios. ¡Palos!

Si se toma en cuanta que con todo y que esos lidercillos, como un tal, Ramón Luis Córdova Valenzuela, intentan asumir el papel de víctimas, cuando más bien son unos lobos con piel de oveja, ciertamente que son posturas que ya nadie les cree, porque a pesar de que se sienten desplazando, pero aún así siguen siendo unos careros, y en unidades que dejan mucho que desea, por las malas condiciones en que están.

Al haber una sola pregunta con la que terminan “matándoseles el gallo en la mano”, como es la referente a que si por qué esos nuevos sistemas de traslado tienen el éxito que ellos nunca han alcanzado, en cuanto empezaron a competirles ese mercado, y es porque siempre están dando el consejo y quedándose sin él, al momento de exigir el cumplir con una normatividad que también violan, al excederse a la hora de cobrar.

Sin embargo y derivado de que en este mes se cumplen tres años de la entrada de Uber en Hermosillo, es por lo nuevamente están haciendo ruido, pero sin que se les vea la menor intención de cambiar, porque hasta a la instalación de los taxímetros le pusieron peros, ya que con eso no podrían “encajarle la uña” al cliente, de ahí el porque se prefiere a los que critican, por ofrecer viajes seguros y con tarifas justas.

Refrenda “Gober” apoyo a las mujeres…Y la que vaya que está yendo más allá, a la hora de promover acciones para que no se violente a las mujeres, es la gobernadora Claudia Pavlovich, al presentar tres iniciativas de Ley para tipificar como delitos la violencia política contra las féminas, así como la violación entre cónyuges, y el equiparar el rapto con privación ilegal de la libertad. ¡Órale!

Ya que con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! o cada 8 de marzo, es que Pavlovich Arellano sostuviera un encuentro con más de 400 damas representativas en diversos ámbitos del Estado, a quienes les adelantó o explicó el como viene el contenido de esas propuestas, tendientes a fortalecer las leyes en pro de ese sector de las integrantes del ex sexo débil.

Es por lo que ante diputadas locales, magistradas, empresarias y adelitas en general de la sociedad civil y académica, Claudia les detallara esas proposiciones que próximamente harán llegar al Congreso del Estado, que contemplan reformas al Código Penal para erradicar las prácticas violentas contra ellas y así seguir impulsando su participación en la política y en todas las áreas de la vida diaria. De ese vuelo.

Para el caso puso como ejemplo que se procedería contra la violencia política de género, de ahí que ahora se sancionaría con prisión de dos a seis años y multa a quien cause daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole contra una o más mujeres y que tenga como propósito restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Ni más ni menos.

No en balde es que por eso ponderara, que esas reformadas serán de todas las sonorenses que han luchado por un trato igualitario, porque a su juicio no se tratan nada más de letras, sino el de hacer realidad un cambio en la cultura de quienes deben de entender que tienen un valor igual al hombre, al no pretender querer ser más, sino sólo una igualdad, misma que buscan que se vea reflejada con esas modificaciones.

