Por polémica con Michael Jackson, Los Simpson retiran episodio clásico

Recientemente HBO emitió el documental Leaving Neverland, donde se retoman los casos de abusos a menores cometidos por Michael Jackson en los 90, con testimonio de dos de sus supuestas víctimas. Esto ha revivido la polémica alrededor del fallecido cantante, desatando toda clase de reacciones tanto de la sociedad, como de la familia Jackson.

Una de las consecuencias más fuertes ante lo revelado por el documenta viene por parte de Los Simpson; James L. Brooks, productor del show, anunció que han decidido retirar el episodio clásico “Papá está loco” de la serie, donde Jackson aparece dándole voz a León Kompowsky, además de haber compuesto la canción “Lisa, it’s your birthday”.

El capítulo no sólo saldrá de la rotación en la programación del show en canales públicos y privados, también se eliminará de los servicios de streaming y de las futuras colecciones en formato físico.

La decisión fue tomada por el propio Brooks y por Matt Groening, creador de Los Simpson, a quien no le gustó lo que presentó HBO. Saben que esto no los hará muy populares tanto con los fans de Michael Jackson, como con los del programa; sin embargo sienten que es algo que tenían que hacer, por lo que no darán marcha atrás.

Fuente: SDP noticias