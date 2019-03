Entrega obras titular de la Sedesson en Altar, Pitiquito y Caborca

Manuel Puebla dijo que se realizaron trabajos de pavimentación, agua potable y vivienda con una inversión de seis millones de pesos

“Lo que hace el gobierno de Claudia Pavlovich es recuperar la confianza de los sonorenses, y esto sólo es posible con hechos y acciones para la gente”, aseveró Manuel Puebla, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), al entregar obras en Altar, Pitiquito y Caborca.

En gira de trabajo por los Municipios del Desierto de Altar, junto a los alcaldes y ciudadanos beneficiados, el titular de Sedesson entregó obras de pavimentación, agua potable y vivienda, con inversión total de 6 millones de pesos.

Acompañado del presidente municipal, Gumercindo Ruiz Lizárraga, y habitantes de Pitiquito, el funcionario estatal entregó la pavimentación de las calles España 82, Demetrio Sánchez, Principal y Pima.

Destacó que con estas pavimentaciones, con inversión de 3.65 millones de pesos, suman 4 mil 189 obras realizadas en lo que va de la actual administración, y han detonado el desarrollo económico y social de Sonora.

“Cómo no confiar en el Gobierno del Estado, que pone en hechos y resultados lo que los ciudadanos le solicitan, como son estas pavimentaciones canalizadas a la gobernadora Claudia Pavlovich, por parte del Ayuntamiento, y que se atendieron con prontitud”, expresó.

Manuel Puebla destacó que aún falta mucho por hacer, lo cual obliga a los funcionarios estatales a permanecer muy cerca de los ciudadanos, y a fortalecer la coordinación con los presidentes municipales.

“En el Gobierno del Estado no nos cansamos, y no nos vamos a parar para nada, sabemos a quién nos debemos, a cada uno de ustedes”, reiteró.

En Altar, el secretario Manuel Puebla y el alcalde Everardo Martínez Díaz pusieron en marcha un tanque elevado con capacidad de cien mil litros, con el cual casi 800 habitantes de éste Municipio tendrán un suministro eficiente y constante de agua potable.

“Ya no padecerán las altas temperaturas de los próximos meses, lo cual le agradecemos a la gobernadora, que siempre está pendiente de Altar”, enfatizó el munícipe.

Por su parte, la señora Guadalupe Quihuis Vincochea, con más de 30 años viviendo en el sector beneficiado con esta obra, señaló que en tiempo de calor no es suficiente el agua que recibían mediante pipas, por ello su satisfacción de que a partir de ahora contarán con agua potable permanentemente.

Al respecto, la señora Yamileth Estrella Labrada agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich por esta obra, ” tengo 20 años batallando, más en verano”, comentó.

Como parte de la gira, en la comunidad La Y Griega, en Caborca, el secretario Manuel Puebla y el alcalde Librado Macías González entregaron acciones de ampliaciones de vivienda y construcción de baños, ante decenas de familias beneficiadas.