Continúa la violencia en todo el país, ni la Cuarta Transformación la ha podido detener

La violencia continúa en todo el país y todavía no se nota un cambio positivo en el actual gobierno federal. Las cosas continúan igual o peor, según analistas políticos, mientras que a la Guardia Nacional todavía le falta un buen tiempo para entrar en operación. En los estados y municipios se hace lo que se puede, pero no lo suficiente para controlar a la delincuencia organizada que opera a nivel nacional e internacional. Cada día son más los crimines con violencia en todo lo ancho y largo del territorio nacional…Mientras funcionarios federales se la pasan haciendo declaraciones.

Los medios de comunicación televisión y radio inician sus espacios con “nota roja” y terminan igual. A los medios impresos no les alcanzan las páginas para publicar los hechos policiacos y tienen que dejar mucha información fuera, sin darle difusión. Mientras la programación de la televisión nacional continúa pasando en todos sus horarios series de narcotráfico en donde los “malos” son los buenos, los ídolos. Estas series son una invitación a los jóvenes para que inicien por el camino equivocado. Sin embargo, el Gobierno federal permite sus transmisiones.

Esto también lo estamos viendo en Sonora, en donde jóvenes de temprana edad ya portan sus armas de fuego y “blancas”, y, como si esto fuera poco, utilizan las diferentes drogas que son fáciles de encontrar en los barrios y colonias, tanto de clases populares, como en la clase alta. La delincuencia y la drogadicción están en todas partes. Lo que pasa que se difunden los hechos de la clase baja económicamente. Los ricos también usan armas y drogas, pero en ocasiones, cuando son detenidos, sus padres hablan con las autoridades para que no se publique nada.

Y no es culpa de los medios de comunicación, ya que estas detenciones no se publican en los partes policiacos. La delincuencia organizada está infiltrada en todas las clases sociales, pero más en la clase alta, porque es en donde se tiene dinero para comprar las diferentes drogas existentes en el mercado. Antes Sonora era un estado “de paso” de droga a los Estados Unidos, solamente. Ahora, ya se consume por los sonorenses, viejos y jóvenes…Muchos se van en contra de los jóvenes, pero no, hay adultos y adultos mayores que consumen estupefacientes.

Hay agentes de las diferentes corporaciones policiacas que están involucrados con las mafias del crimen organizado, otros que son adictos a las diferentes drogas y así laboran como policías. No estoy descubriendo “el hilo negro”, los jefes policiacos lo saben, muchos de ellos también la utilizan…El uso de drogas es una enfermedad que se puede curar, es cuestión de querer hacerlo. Muchos policías se han sometido a tratamiento y han podido salir adelante. Como también lo han hechos políticos y gente del medio artísticos…y periodistas.

Reconoce Gobernadora Claudia Pavlovich vocación y valentía de las mujeres

La lucha de miles de mujeres, buscando las mismas oportunidades que los hombres, ha dado resultados en Sonora y se han abierto espacios en carreras universitarias y en el ámbito laboral que antes eran exclusivamente para varones, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar la cuarta jornada “Ingenieras del Futuro” en la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) y el Encuentro Regional con Mujeres Mineras de Argonaut Gold, en La Colorada.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Pavlovich dijo que el hecho de que en Sonora estén más de 2 mil 700 mujeres trabajando en el sector de la minería y también haya más estudiantes de ingenierías, es resultado de muchos años de promover la inclusión y nivelar el terreno para que las mujeres puedan triunfar en el aspecto profesional.

“Lo importante es que lo que hagamos, no se les olvide nunca, lo hagamos con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha vocación, lo que hagamos para ser las mejores, en lo que hagamos, eso es lo importante, eso es lo distinto de nosotros de ser mujeres, esa sensibilidad que tenemos para ver las cosas de una manera más amplia, de una manera más sensible, de una manera más incluyente”, enfatizó la gobernadora Pavlovich.

En el Día Internacional de la Mujer, las llamó a continuar siendo propositivas y participar en las distintas profesiones, para contribuir en el desarrollo de la entidad, pero sobre todo para abrir más espacios para las mujeres sonorenses.

“Así que hay que seguirle, echándole ganas, hay que seguir luchando por lo que creemos, con mucha pasión, cada quien en el ámbito que nos corresponda, cada quien en lo que quiera ser, en lo que quiera lograr, pero con muchas ganas, con muchas vocación, con mucha valentía, se requiere valentía, se requiere amor por lo que uno cree, creer firmemente y que nadie, ni nada nos detenga, así que vamos para adelante mujeres”, afirmó.

Condenan a Esteban Loaiza a tres años de prisión

El ex pelotero mexicano, Esteban Loaiza, fue sentenciado en un juzgado de San Diego, California, E.U., a tres años de cárcel por posesión y distribución de drogas… Loaiza, de 46 años y que el pasado agosto se había declarado culpable de un cargo de posesión de droga con intención de distribución, recibió además cinco años de libertad condicional, aunque se espera que una vez cumpla su tiempo en prisión sea deportado del país, en el que contaba con residencia legal permanente.

El deportista fue detenido el 9 de febrero de 2018 en la ciudad de Imperial Beach (California) en posesión de un cargamento de más de 20 kilogramos de cocaína valuado en medio millón de dólares… Este no es el tipo de persona que soy”, dijo Loaiza durante la audiencia, en la que pidió disculpas a su familia, amigos y aficionados. El jugador de las Grandes Ligas, que militó con los Dodgers de Los Ángeles, entre otros equipos, se entregará a las autoridades el próximo 19 de abril, según se informó en la audiencia.

La sentencia, bastante inferior a los 10 años de cárcel que afrontaba, podría incluso verse reducida, según prevé la defensa… Loaiza, exesposo de la cantante Jenni Rivera, de la que se divorció dos meses antes de que la artista falleciera en un accidente de avión en 2012, jugó durante su carrera profesional iniciada en 1995, con los Medias Blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas y los Atléticos de Oakland.

Nacido en Tijuana (México), el jugador fue arrestado en febrero de 2018 luego de que las autoridades del Condado de San Diego descubrieran un sofisticado compartimento ideado para transportar droga y contrabando.

Los oficiales del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego obtuvieron una orden de cateo para registrar una residencia alquilada por el ex pelotero, que no tenía muebles ni pertenencias personales, y en cuyo interior había una camioneta estacionada con bolsas escritas con el apellido Loaiza y debajo de ellas hallaron veinte paquetes de cocaína.

