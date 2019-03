Exigen concesionarios que dejan de laborar los taxis privados en Hermosillo

Mientras el Gobierno del Estado no se ponga “las pilas” y les marque un alto a los taxis piratas de “Uber” y otros, seguirán los plantones frente a Palacio de Gobierno. Los taxistas privados, sin concesión, representa una competencia ilegal y desleal para el resto que cuentan con todos los requisitos de ley para operar en Hermosillo y otros lugares del estado. La Dirección de Transporte Estatal los ha dejado operar a pesar de saber que estos están en contra de la ley, pero no hacen nada para sacarlos de servicio. ¿Quién está detrás de la firma Uber que opera en todo el mundo?

Si se permite la ilegalidad en Sonora, al rato todos vamos andar de ilegales en nuestros negocios y viviendo del que se deje. Uber lleva algunos años trabajando en Hermosillo, creo que seis, y nadie ha podido detener ni suspender un solo auto, por lo que pensamos que existe un poder detrás de esta empresa muy influyente, que puede hacer y deshacer en el estado. No sé cómo opere en otras entidades, pero en Sonora es un grupo de particulares trabajando en el servicio público sin concesión y sin permiso del Estado ni el Municipio…Son taxis piratas que trabajan fuera de la ley.

Los taxis privados cobran más barato, supuestamente, desde ahí representan una competencia desleal para los demás taxistas que trabajan legalmente. Lo que no queda muy claro es si pagan o no impuestos al Estado y al Municipios, si lo hacen, entonces no son “piratas”, aunque no cuenten con una concesión…No se sabe qué tipo de acuerdo existen entre Uber y las otras empresas de taxias privados con el Gobierno del Estado. Tampoco somos tan inocente para pensar que por “sus pistolas” presten un servicio público, menos ante tanta competencia legal. Ya es tiempo de que la dirección de Transporte estatal le de una explicación al pueblo y no enrede más las cosas.

Tampoco somos tan inocentes para pensar que los concesionarios de taxis no traigan autos trabajando en Uber y otras empresas de taxis privadas, por cierto, cada día hay más. Si las cosas siguen en lo ilegal, a lo mejor me animo a comprar un auto económico y barato para ponerlo a trabajar en las calles de Hermosillo, dicen que es un buen negocio, nada vale probar. El director de transporte, Carlos Morales Buelna, tiene la obligación de informar con la verdad al pueblo de Hermosillo y aclarar el porqué se permite la ilegalidad en este tipo de servicio al público.

Este jueves se manifestaron los taxistas concesionarios, que tampoco trabajan muy legal que digamos, pero la mayoría sí, a decirle al gobierno que ponga orden en el servicio público y creo que están en todo su derecho. Lo menos que debe de hacer el Estado dar una explicación a los concesionarios y al pueblo de Hermosillo, que confiadamente se sube a los taxis privados que supuestamente trabajan fuera de la ley y que no deberían ser confiables, pero lo son. La situación es fácil, solo se trata de decir la verdad de cómo se permite la ilegalidad. Vamos a esperar.

Se reúne Gobernadora con sus compañeras de trabajo en el Gobierno de Sonora

La institución del Gobierno del Estado no sería la misma si en ella no hubiera miles de mujeres trabajando al servicio de los sonorenses, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en el onceavo Ciclo Mujer Sutspes.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y, ante cientos de servidoras públicas y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), Luis Antonio Castro Ruiz, la titular del Ejecutivo en la entidad reconoció el trabajo y esfuerzo que diariamente sus compañeras trabajadoras estatales realizan en cada una de las dependencias, siendo no solo el rostro amable y cálido del Gobierno del Estado, sino la mano eficiente y firme de todas las tareas institucionales de sus áreas respectivas.

“Ustedes que son mis compañeras de trabajo, las que hacen y sostienen una institución como es el Gobierno del Estado, las mujeres luchadoras, incansables que todos los días dan lo mejor de sí para salir adelante”, expresó.

La gobernadora Pavlovich expuso que presentó tres iniciativas de reforma de ley al Código Penal ante el Congreso del Estado para sancionar la violencia política de género, la violación entre cónyuges y derogar el delito de rapto y se equipare al de privación ilegal de la libertad.

Pavlovich Arellano recordó su carrera en la política, primero como regidora, después como presidenta de su partido en Hermosillo, luego como diputada local, y en ese mismo periodo siendo la primera mujer presidenta de su partido en el estado; posteriormente, senadora y, desde 2015, la primera gobernadora de Sonora, algo que no fue fácil porque esos puestos parece que han sido reservados para hombres.

“Que nadie les diga que no pueden hacer las cosas, que nadie les impida soñar y pensar lo mucho que pueden lograr, ¿Saben qué decían desde que yo aspiraba a ser senadora? ¡Ay esa pobre güerita tonta qué va andar llegando! Porque así decían, así se expresan de las mujeres, ¡Pues aquí estoy, aquí estoy plantada, llevo tres años y medio de gobierno y lo he hecho lo mejor posible, con la cara siempre de frente a los ciudadanos, resolviendo problemas de fondo, dándoles ejemplo de que sí podemos!”, aseguró.

La gobernadora Pavlovich pidió a las mujeres seguir siendo el ejemplo de niñas, niños y adolescentes, mostrar que las mujeres pueden lograr todo lo que quieren en su vida profesional y personal, y esto, dijo, sólo se puede lograr caminando juntas.

“Seamos solidarias y solidarios como sociedad, las invito a ustedes, mujeres trabajadoras, a seguir adelante, a levantar la mano, a ponerse de pie, a decir aquí estamos todas, aquí estamos todas luchando, todos los días para sostener una familia, para salir adelante y para ser lo que han logrado hasta ahora. Ustedes son un ejemplo de vida, síganlo siendo, y las invito a soñar y a pensar en grande porque todo se puede cuando una mujer se lo propone, ¡muchas gracias!”, señaló la gobernadora Pavlovich.

Hoy es Día de la Mujer. Hay que reconocerlas a todas darles muchos abrazos

Se me hace injusto que solo se le dedique un día a la mujer. Todos los días son días de las mujeres, ya que si ellas no existiríamos. Este viernes es Día de la Mujer. Mujeres amas de casa, profesionistas, trabajadores, campesinas, obreras, enfermeras, médicos, policías, periodistas, etcétera. Hoy en día las mujeres están en todas partes, porque han logrado posicionarse en todas las actividades, gracias a su gran capacidad y talentos para hacer las cosas bien, bien hechas. Desde que aquí, un reconocimiento a todas las mujeres hoy en su día.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

