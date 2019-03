Critican colaboración de Ariana Grande con Starbucks

Esta semana Ariana Grande lanzó su bebida Cloud Macchiatos in Caramel and Cinnamon en asociación con Starbucks; sin embargo, no todo es felicidad entre sus fans y los clientes.

Resulta que la cantante está siendo severamente criticada por sus detractores por “burlarse de la clase trabajadora” al atreverse a usar el uniforme de un barista.

Por otra parte, la bebida se describe como “una cascada de espresso robusto con suaves y esponjosas capas de espuma rematadas con un toque de sabor”. Llega en dos sabores: vainilla y canela.

La cuestión es que la cantante es vegana y esta bebida no (la espuma está hecha con huevo).

Ahora la gente se pregunta si Ariana en verdad es vegana…

Fuente: SDP noticias