Baja violencia hacia la mujer en el Estado

Carmen Chávez

En 2011 la entidad se encontraba en el cuarto sitio de mayor incidencia y en 2016 se colocó en el puesto 20, por debajo de la media nacional, destacó Blanca Saldaña, titular del ISM

La incidencia de violencia hacia las mujeres ha disminuido en los últimos años, de tal suerte que Sonora está por debajo de la media nacional en este rubro destacó la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca Luz Saldaña López.

En entrevista, refirió que de 2011 a 2016, la entidad pasó de ocupar el cuarto lugar al 20 en violencia hacia la mujer en diferentes ámbitos, gracias a las acciones implementadas para que la sociedad tome conciencia de la problemática.

Saldaña López, precisó que pese a que la entidad no se encuentra dentro de los primeros lugares, es importante atacar problemáticas por razones de género, como acoso sexual, violaciones, discriminación, entre otras.

“Las mujeres de Sonora son de trabajo y de mucha lucha que transitan en todos los ámbitos, en la política, en economía, en la sociedad y en la cultura y debemos de garantizar que esas actividades se hagan en un marco de pleno respeto y tolerancia”, expuso.

Comentó que el Instituto ha trabajado fuertemente en la prevención de la violencia hacia la mujer.

“Promover que las mujeres llamen y pidan ayuda, por eso es el 911 que tantas llamadas recibe porque hemos promovido que las mujeres que se sientan en riesgo, vulnerables, en el momento de la situación marquen al 911”, aseveró.

La funcionaria estatal indicó que en el último trimestre de 2018 las llamadas de auxilio han disminuido.

“Pero eso no quiere decir que tengamos que relajarnos, yo como Instituto quiero que haya muchas llamadas porque quiere decir que las mujeres no ven natural, no están normalizando las situaciones que viven y hablan para pedir ayuda”, asentó.

En cuanto a la iniciativa enviada por la gobernadora Claudia Pavlovich al Congreso del Estado para tipificar la violencia política de género como delito, la funcionaria estatal, consideró que representa la seguridad física y psicológica de las mujeres que deseen participar cargos de representación popular.

“A partir del gran incremento de mujeres que empezaron a participar en la política, también se empezó a ver violencia política que tienen que ver con agravios verbales, a la imagen, a la figura, maltrato psicológico e incluso agresiones físicas y muertes”, lamentó.