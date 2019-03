La bebé abandonada y las madres solteras

“Se suben” a negocio de camiones urbanos

Es una realidad reforzamiento de seguridad

¡Está de luto! el activismo y la lucha social

La bebé abandonada y las madres solteras…Y después del impacto social que provocara, sí que debe irse más allá en torno al comentado suceso de la recién nacida abandonada en una jardinera de una ceiba en la colonia Jesús García de esta Capital, la cual todavía tenía el cordón umbilical, toda vez que ya suman cuatro casos de abandono de bebés que se han registrado en Sonora en el último año.

Porque a querer y no, pero ese sonado hecho manda el mensaje de que esa perdida de valores y de sentimientos maternales pudiera tener relación con la cada vez más alta incidencia de madres solteras que no se responsabilizan de sus hijos, porque contrario a que para las mayorías la llegada de un niño es una bendición, en esa condición termina siendo un problemón y ahí están las consecuencias. De ese pelo.

Por suponerse que una madre normal y responsable no traen al mundo a un infante para dejarlo tirado en la calle, como en esta ocasión sucediera, luego de que un vecino de la avenida Cinco se encontrara a esa menor envuelta en una cobija y la reportara al número de emergencia del 911, de donde la trasladaron al Hospital Infantil del Estado (HIES) para valoración médica y luego a la Casa Unacari para su resguardo.

Es por eso que al margen de que ya el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Wenceslao Cota Amador, adelantara que harán una investigación a partir de los registros en los hospitales para rastrear a los familiares, pero sobre todo para tratar de ubicar a la mamá, lo que también es importante es el que se haga algo para prevenir que esos actos inhumanos se continúen presentando.

Ya que por encima de que se deslinden responsabilidades ante ese hallazgo, a fin determinar el destino jurídico de la que ya se conoce como la niña de la ceiba, ciertamente que ya urge establecer una estrategia desde el ámbito gubernamental o de políticas pública, para crear conciencia entre el sector de las adolescentes, por ser las que están más en riesgo de cometer esa acción por su falta de madurez.

Razón por la cual es que deberían de aprovechar la sensibilidad mostrada por el secretario de Salud, Enrique Clausen, quien luego luego acudió a visitar a la pequeña al HIES, donde se le declaró sana, en aras de emprender una cruzada de prevención respecto a esa inconciencia que hay hoy en día y que por lo que se ve cada vez está cundiendo más, como para que se den esos abandonos con esa naturalidad.

Y es que a como están los tiempos de liberales, pero que más bien ya rayan en el libertinaje, no se descarta y que esa niña sea producto de los embarazos no deseados entre jovencitas que en la actualidad abundan y ante lo que no se ha visto que hagan nada en forma y de manera permanente entre las instancias oficiales, por verse que se ha hecho más por parte de organizaciones privadas. ¡Ñácas!

De tal forma que habrá que ver si derivado de ese acontecimiento que consternara a los hermosillenses y sonorenses en general, ahora sí proceden a fondo para enfrentar esa realidad de esos peques no planeados y que terminan tirando en cualquiera lado, como a la que en esta ocasión se hace alusión y que terminará bajo la custodia del DIF Sonora para cumplir con los protocolos de rigor y posible futura adopción. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Se suben” a negocio de camiones urbanos…Un vez más quedó demostrado que no hay plazo ni fecha que no se cumpla, luego de que el pasado martes concluyera el proceso de registro de los interesados en participar en el nuevo sistema de transporte urbano en Hermosillo, con la apuntada de seis empresas, de ahí que ahora se abrirá la fase de presentación de propuestas técnicas y financieras. ¡Órale!

Así que ante ese anuncio ventilado por el director general de Transporte en el Estado, Carlos Morales Buelna, queda en claro que esa actividad transporteril sí que es negocio, por lo que después de que se cerrara esa convocatoria lanzada el pasado 12 de febrero, ahora los registrados tendrán cinco días hábiles para poner sus alterativas sobre la mesa, en un lapso que abarcará hasta el martes 12 de marzo. ¡Qué tal!

De ahí que las compañías que finalmente se lanzaron al ruedo para prestar ese servicio de pasaje son Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. SA de C.V.; Transporte Especializado de Guaymas, S.A. de C.V.; Grupo SETTEPI, S.A.P.I. de CV; Movilidad Integral de Hermosillo, S.A. de C.V.; Administración Corporativa de Hermosillo, S.A. de C.V. y Transportes RUGO, S.A. de C.V. ¿Cómo la ven?

Y es que después de la requisada o sacada de la ruta que les dieran a los concesionarios que estaban en la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), lo que ahora se busca es garantizar una real mejora a favor del usuario, que va desde el confort, costo, reducción en la frecuencia de paso y tiempos de traslado, seguridad y hasta el manejo transparente de los ingresos.

Pues entre los requisitos que deberá cumplir quien gane esa concesión, está el que operará con camiones nuevos y refrigerados, pero además con la tarida actual de $9 pesos, así como mediante un fideicomiso, que es el que transparentará los recursos recaudados, cuyo pago se basarán en un mecanismo de kilometraje recorrido por camión, pero para eso deberán comprobar que tienen experiencia en el ramo.

Luego entonces y después del periodo de esas presentaciones, el Ejecutivo Estatal tendrá de uno a 60 días para dar el fallo y elegir al que más convenza, a partir de la capacidad demostrada en todas las áreas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es una realidad reforzamiento de seguridad…Aunque poco a poco o a cuenta gotas, pero lo que ya está siendo una realidad en el inseguro Sur del Estado, es el reforzamiento de la seguridad, según la buena nueva dada a conocer por el secretario de esa área, David Anaya, como es la llegada de 300 elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército, a raíz de los último hechos violentos.

Y es que de acuerdo a lo ventilado por el Secretario de Seguridad Pública o Anaya Cooley, son 170 integrantes de la milicia, así como 130 de la Policía Federal, los que ya entraron en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), a fin de realizar un trabajo preventivo-operativo a través de cuadrantes, tanto en el casco urbano de Cajeme, como en la zona del Valle del Yaqui. De ese tamaño.

En lo que precisan que no es una reforzada producto de la causalidad, sino más bien de la gestión que no han dejado de hacer a través de las ya famosas mesas de trabajo para la Construcción de la Paz en Sonora, luego de que le solicitaran a la Federación la inclusión de esa latitud cajemense entre las 17 regiones con mayor índice de violencia, de ahí el porque de llegada de esos refuerzos extraordinarios. A ese grado.

Ante lo que se saca por conclusión que es una estrategia de José David y compañía que ya está tendiendo sus efectos positivos, si se analiza que de un tiempo a la fecha se han reducido las acciones violentas de alto impacto que “a tiro por viaje” se habían estado registrando en esa localidad, en la que llegara el momento en que en promedio estaban matando a más de uno diario. Así el dato.

O séase que con eso queda en claro que sí que ha estado rindiendo frutos la gestión de Anaya Cooley, cuando menos para tener más presencia policial y militar en esa municipalidad, para que por agentes y solados no quede a la hora de contrarrestar el hampa, sobre todo la relacionada con el crimen organizado, que es el que más ha calentado esa plaza, incluso hasta con atentado contra funcionarios municipales.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Está de luto el activismo y la lucha social…El que está de luto es el sector del activismo y la lucha social, por el repentino y sentido fallecimiento del idealista de Rubén Duarte Rodríguez, quien por algo estaba considerado como un ícono y referente de la izquierda en Sonora, además de que también fuera periodista, poeta y músico, es decir, era todo un personaje muy polifacético. De ese vuelo.

Lo anterior luego de que el fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en el año de 1976 y participante de los movimientos estudiantiles de 1972 a 1976 en Hermosillo, cuando cursaba la carrera de Administración en la Universidad de Sonora, muriera a los 67 años de edad victima de un paro cardiorrespiratorio, de ahí que el pesar no se hiciera esperar, por haber sido un perfil muy conocido.

Motivo por el cual es que nos unimos a las muestras de solidaridad que ha recibido su familia y en especial el amigo y colega del periodismo, Damián Duarte, por el deceso de su reconocido señor padre, de quien ni duda cabe que heredó la vena de la escena pública y el mundo de la comunicación, aunque en su caso especializado en el rubro empresarial y de la economía, en el que vaya que ha destacado.

Con lo que está de más el resaltar que el también apodado “Lenon” Duarte, por su gran parecido con el cantante de Los Beatles, sí que seguirá dejando huella a través de su clan familiar, como la que dejara a su paso por periódicos como El Independiente, El Nacional, El Financiero y Bandera Socialista, y que es por lo que igual se le recuerda, por alzar la voz escrita cuando pocos lo hacían y es por lo que trascendiera.

A partir de esa pena es que se elevan ruegos por el eterno descanso de Duarte Rodríguez y porque el bálsamo de la resignación llegue pronto a los corazones de sus seres queridos, como son sus familiares y quienes más convivieron con quien siempre se distinguió por la libertad de sus ideas. Descanse en paz.

Correo electrónico: [email protected]