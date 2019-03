Presenta gobernadora iniciativas a favor de las mujeres

La mandataria Claudia Pavlovich busca tipificar como delitos la violencia política hacia las mujeres, la violación entre cónyuges y equiparar el rapto con privación ilegal de la libertad

En una acción frontal contra la violencia hacia las mujeres, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentó a un nutrido grupo de mujeres plurales, tres iniciativas de ley para tipificar como delitos la violencia política hacia las mujeres, la violación entre cónyuges, y se deroga el delito de rapto y se equiparará al de privación ilegal de la libertad.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo, la mandataria estatal sostuvo un encuentro con féminas representativas en diversos ámbitos del Estado a quienes explicó el contenido de dichas propuestas.

Indicó que estas iniciativas que serán presentadas formalmente ante el Congreso del Estado, considera reformas al Código Penal del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres y seguir impulsando su participación en la política y en todos los ámbitos de la vida diaria.

Ante diputadas locales, magistradas, empresarias, mujeres de la sociedad civil y académicas, la titular del Ejecutivo en Sonora explicó que una de las propuestas consiste en tipificar la violencia política de género como delito sancionable.

“Cómo se va a tipificar, con prisión de dos a seis años y multa a quien cause daño físico, sicológico, sexual, económico o de otra índole en contra de una o más mujeres y que tenga como propósito restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole, en contra de su voluntad o de la ley”, explicó.

Además, se plantea tipificar como delito la violación entre cónyuges, concubinato o relación en pareja; y como tercera, se deroga el delito de rapto y se equiparará al de privación ilegal de la libertad.

“Sé que con esto no voy a terminar con la cultura de la violencia contra las mujeres en todo tipo, pero sí vamos a dar un paso y siempre tenemos que seguir a la vanguardia en Sonora; siento que las represento a todas ustedes, no importa de qué partido sean, lo importante es que son mujeres y viven la misma situación que he vivido yo y que han vivido muchas”, aseguró.

Pavlovich Arellano destacó que una sociedad requiere de más mujeres que tomen decisiones para que realmente se viva en una sociedad igualitaria y tengan las mismas oportunidades.

Éstas iniciativas, dijo, son de todas las sonorenses que han luchado por una verdadera igualdad de derechos, por lo que invitó a las mujeres presentes a sumarse para que estas propuestas sean aprobadas en el Congreso del Estado.

“Las invito a sumar corazones, a sumar fuerza, a hacer equipo en favor de estas reformas, no se trata nada más de letras, se trata de realmente hacer un cambio en la cultura de quien tiene que entender que las mujeres tenemos un valor igual al hombre, no queremos más, queremos simplemente la igualdad y se va a ir reflejando con estas reformas claras y precisas en favor de eliminar la violencia de todo tipo contra las mujeres”, enfatizó.