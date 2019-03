Lucía Méndez rompe sus esquemas lanzando canción en inglés

¿Lucía Méndez cantando inglés? Sí.

Tan solo pronunciarlo puede sonar absurdo y en cambio resulta maravilloso.

Se trata del tema Feel My Body, en el que la mexicana-estadounidense colabora con DJ Pabanor.

“Let me love you / Let me love you Feel My Body / Esta noche vamos a bailar / Let me love you / Let me love you Feel My Body esta noche vamos a gozar de la noche tú y yo que se sienta la atracción y brindemos por los dos”, reza.

En esta ocasión, Méndez se arriesga mezclando el inglés y el español.

De esto hablamos:

Contrario a recibir las tan esperadas criticas, la pista está siendo reconocida; fans, detractores y público en general la está haciendo su favorita.

“Los doctores también bailan ‘Feel my body’, ¡Wowwww!”, presumió Méndez.

Fuente: SDP noticias