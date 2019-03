Lidian mujeres batallas de género dentro de la cinematografía

Afirman que a diferencia de hace 30 años, en que la discriminación era campante y directa, las cosas han cambiado poco a poco

Arrasan con la crítica, ganan aplausos y estatuillas en festivales por todo el mundo… y además luchan contra el machismo y la discriminación que aún existe en el séptimo arte.

Las cineastas lidian con batallas de género tan a menudo que desarrollan una tolerancia ante esto, lamenta la directora Issa López.

“(Tolerancia) para seguir con el trabajo diario a pesar del flirteo casual, que no es casual. Para ser lindas, porque si eres firme eres ‘perra’.

“Para ser una ‘de los chicos’ o te quedas sin acceso a la broma privada o, mucho peor, la comida o la salida donde muchas veces se forjan las relaciones de trabajo. Donde tantas veces tienes que elegir entre ser madre o cineasta”, expone López, quien con su fábula oscura “Vuelven” ha ganado más de 50 premios.

Pero la realizadora, admirada por Stephen King y Guillermo del Toro, resalta que no valen las generalizaciones.

“También es verdad que si estoy aquí también es por la inclusividad y la visión más allá de género de muchos compañeros hombres que auténticamente se guían por el talento y el trabajo, y de muchas mujeres que picaron piedra antes que yo”.

A diferencia de hace 30 años, en que la discriminación era campante y directa, las cosas han cambiado poco a poco, considera la productora Concepción Taboada, presidenta de la Asociación Mujeres en el Cine y la TV.

En 2008, sólo cinco películas producidas fueron dirigidas por mujeres; en 2017, en cambio, sumaron 42.

“Antes era más complicado, te segregaban a ciertos puestos. Si querías agarrar la cámara, no te la dejaban. Para dirigir, te tenías que pelear con alguien.

“Ahorita salen de las escuelas de cine, donde educan a todos por igual. Pero queda la parte cultural, de la sociedad, un poquito machista”, señala Taboada.

No obstante, las películas de grandes presupuestos, en México, les siguen estando vedadas: de las 10 cintas nacionales más taquilleras de 2018, ninguna estuvo a cargo de una mujer, según los datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Para Alejandra Márquez Abella, a quien “Variety” colocó entre las 10 figuras a seguir este año, los obstáculos de las directoras existen, pero vienen, según su experiencia, por otro lado.

“Ha sido a nivel temático, quizás nuestros temas (de las mujeres) no son tan populares. Es muy difícil crear empatía con los personajes femeninos complicados.

“A veces me parece que al público le es más fácil empatizar con un asesino que con una mala madre”, critica la realizadora sensación en Toronto por “Las Niñas Bien”, que se estrena este año.

Con su ópera prima “La Camarista”, el íntimo retrato de una trabajadora en un hotel, Lila Avilés ha obtenido galardones en sitios como Marrakech, Palm Springs, Morelia, La Habana y Cuenca.

Surgida del teatro, también se sabe deudora de los empujes de las generaciones pasadas.

“Gracias a esas mujeres de antaño puedo estar parada mostrando mi obra. Hay que agradecer esos años de lucha.

“Pero puedo decir que en 2018 y 2019 no he encontrado ninguna dificultad, al contrario: es un buen momento para las mujeres, para demostrar quiénes somos”, dice Lila.