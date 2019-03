Dulce María no invitará a Alfonso Herrera a su boda

Dulce María reveló hace unas semanas su compromiso matrimonial con el cineasta Paco Álvarez, al ser cuestionada por la presa, si sus ex compañeros de RBD estarán invitados a la boda, comentó que solo uno no.

Refiriéndose a su ex pareja Alfonso Herrera, con quien vivió un romance durante su participación en la telenovela ‘Clase 406’, mismo que se prolongó a su trabajo en Rebelde; sin embargo, el romance no prosperó.

“Ahí en la agrupación hay un ex novio y bueno mis ex novios no, me refiero a que ningún ex novio y ahí hay ex novio mío entonces probablemente… pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco”, explicó la artista.

Aclarando que no existe ninguna diferencia entre ellos, la también actriz agregó: “pero por respeto a todo, a su familia y a mí y ningún ex novio y ni ex novia estarán presentes”.

Para concluir el tema, Dulce subrayó que sus demás compañeros sí serán considerados para su enlace matrimonial, aunque no sabe si puedan asistir.

Fuente: SDP noticias