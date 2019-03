Cinco Mitos De La Endometriosis Que Debes Dejar De Creer

1 de cada 10 mujeres en el mundo sufre de endometriosis, y según la OMS, es una de las principales causas de infertilidad. Según Publimetro, la enfermedad afecta la calidad de vida de 7 millones de mexicanas y en promedio pasan 6 años antes de que sean diagnosticadas.

Según endiometriosis.org su incidencia es un problema con mayor vulnerabilidad que la diabetes y el cáncer. ¿Qué es? Una enfermedad crónica que consiste en la aparición y crecimiento de tejido del endometrio fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica y crecimiento del tejido o también en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Aunque es difícil de diagnosticar, el dolor es insoportable.

El dolor tan intenso NO es normal

La mayoría de las mujeres no sabemos qué nivel de dolor menstrual es normal. Creo que la sociedad por sí misma no sabe medir el dolor y los doctores o al menos el sector salud no saben hablar sobre lo que es normal o lo que, al menos en lo que se refiere a la menstruación.

Muchas asumimos que el dolor de nuestro periodo es normal y que es parte de ser mujer…pero no siempre es así. Si el dolor menstrual interfiere con tu trabajo, escuela o actividades sociales, definitivamente NO es normal.

El dolor de endometriosis no es lo mismo que el dolor menstrual

Según endometriosis.org, para entender por qué el dolor que experimentan las chicas con endometriosis se descarta como un dolor menstrual, hay que remontarnos al siglo XIX.

En esa entonces, los ‘problemas de mujeres’ asombraron a los médicos, quienes vieron el dolor como parte de la constitución psicológica delicada e inestable de las mujeres.

Afecta a niñas y adolescentes

El problema es que la endometriosis se diagnostica años después de que las mujeres presentan los primeros síntomas, pues puede afectar a TODAS las mujeres y niñas en edad fértil, independientemente de su raza o etnia.

No hay cura

Algunas personas creen que los tratamientos hormonales, como las pastillas anticonceptivas, pueden usarse para curar la endometriosis. Si bien los medicamentos hormonales pueden mantener a raya los síntomas durante un tiempo, no son una cura a largo plazo.

Si tienes endometriosis, lo mejor que puedes hacer es buscar a un médico y confiar en tu cuerpo. Hay blogs en internet con información incorrecta y cirujanos arrogantes que te dirán que la cirugía es la única cura, pero no es verdad.

También se cree que el embarazo y la histerectomia son otras curas, pero el embarazo sólo suprimirá los síntomas por un rato, y la condición puede persistir después de una histerectomía.

No necesariamente causa infertilidad

Aunque la endometriosis se ha asociado con problemas de fertilidad (según un estudio, del 30 al 50% con la condición son infértiles), muchas mujeres con la enfermedad sí pueden tener hijos.

La raíz del vínculo entre la endometriosis y la infertilidad no está completamente establecida, lo que significa que existe una correlación entre tener la condición y no poder concebir de forma natural, pero no necesariamente siempre la causa.

Fuente: Eme de mujer