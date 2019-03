“Saca bandera blanca” diputado del PT

“Saca bandera blanca” diputado del PT…Y después de tantos dimes y diretes, el que finalmente está haciendo valedero aquello de que, ¡los pleitos ni ganados son buenos! y menos cuando son internos, es el arrojado y folclórico diputado del Partido del Trabajo (PT), Rodolfo Lizárraga, como ayer lo destapara en su comparecencia ante Columnistas Políticos. De ese pelo.

Y es que sin pelos en lengua como es su forma de ser, en ese mañanero encuentro Lizárraga Arellano adelantó una primicia que sería una de las noticias polacas del día, como es que oficialmente renunciaba a la coordinación de la bancada del PT en el “Congrueso” del Estado, después del enfrentamiento que se traía con los operadores de ese instituto político, al punto de que previamente ya lo habían desconocido.

Sin embargo y viendo a futuro o más hacía adelante, es que el también ex regidor originaria de Guaymas ventilara que mejor ha optado por darle vuelta a la hoja o a ese tira-tira en que se habían enfrascado, en aras de la unidad partidista, al considerar que de continuar con ese “fuego amigo”, al final todos saldrían perdiendo y desgastados, de ahí el porque es que está sacando la bandera blanca. ¡Pácatelas!

No obstante y que el también apodado “Fofo” Lizárraga para nada se quedara callado, al apuntillar que sí bien ya dejara por la paz ese conflicto que ya había llevado hasta los tribunales, para pelear por la vía legal por su causa, pero que eso no le quitará de la cabeza el haber sido víctima de una injusticia, y todo por no seguir “la línea” partidista, con lo que supone que “echó a perder algunos negocio$”. ¡Tómala!

Y para el caso señaló con dedo de fuego que la gota que derramó el vaso en torno a ese lío que le costara esa posición, es el haberse mantenido él y el resto de los legisladores petistas con el voto a favor de la hoy titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras Córdova, a pesar de que de última hora les dijeran “pa´ tras los filders” para que cambiaran su votación por una neutral.

O séase que así está esa “pintada de raya” de Rodolfo, quien hasta ahora a sido uno de los tribunos que más se ha dado a notar en la actual Legislatura, por su actuar directo y a la cabeza y sin anestesia, a la hora de definir sus posturas en torno a las diferentes temáticas legislativas, de ahí que sostuviera que aún sin esa investidura, pero que le continuará “dando batería” a la treintena de congresistas. ¡Qué tal!

Ciertamente que contra todo lo que pueda decirse, pero hoy en día Lizárraga es lo más representativo del PT o con lo que más se le identifica, si se analiza que la que estaría quedando en su lugar, como es la ex panista y hoy oportunista del Partido Encuentro Social (PES), María Magdalena Uribe Peña, simplemente ha pasado de “nochí”, pero a todas luces es lo que necesitan para esa clase de manipulación a modo.

Es por eso que consideran que esa desmarcación del también aspirante a la alcaldía guaymense, sí que será de pronóstico reservado, aún y cuando de entrada diga que respetará la institucionalidad, pero la verdad es que a como se le escuchara, es más que evidente que se está haciendo a un lado, pero “con la espina clavada”, por esa gachada o traicionada de la que se queja y asegura que fuera objeto. ¡Vóitelas!

Cunden cierres en planteles de los Cbti$…Al que vaya que han seguido evidenciando por todos lados, es al Coordinador de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios dependiente del gobierno federal, el tachado de fantasmal de José Barrera Díaz, por como han continuado las tomas de los Cbti$ para exigir cuentas claras al carecer de lo más elemental. ¡Ñácas!

Ya que como de ver dan ganas, después del paro que hicieran los padres de familia en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbti$) No 11 de esta Capital, ahora quienes los secundaron son los alumnos del Cbti$ No 132, y por el mismo motivo, que es por lo deterioradas que están las instalaciones de ese plantel, al no contar ni con papel higiénico en los sanitarios. ¡Palos!

Es por lo que la principal demanda que denunciaran, es que Barrera Díaz y sus malas compañías procedan a hacerle una auditoria a la directora, Victoria Aguilar López, al sospecharse que hay un desvío de los recursos de las inscripciones y cuotas que pagan los papás para el mantenimiento de esa escuela, de ahí el porque el negaran la entrada, por lo que no le quedara de otra más que el retirarse. De ese vuelo.

Luego entonces a ese grado es que están cundiendo los reclamos en ese sistema de “Prepas” operadas por la Federación, ante el evidente cero a la izquierda que está resultando ser José, por de a cómo a pesar de esas reiteradas protestas, hasta ahora no haberse visto que se hayan aplicado en cuanto a esas auditadas, de ahí las elucubraciones que hay, de que podrían estarlos solapando, ante una posible “$alpicada”.

Tan es así que lo que es ese nuevo alumnado sublevado ya advirtiera, el que no levantarán esa manifestación hasta que los directivos y autoridades de ese renglón educativo les den una respuesta positiva y mínimo les garanticen que los auditarán, con relación a esos recursos que aparentemente no están manejando adecuadamente, por las deficiencias que les están echado en cara y con sobrada razón.

Continúa haciendo camino la “Gober”…Quien dicen que ha continuado haciendo camino al andar o más bien durante su gestión gubernamental, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y un prueba está el que ahora inaugurara la reconstrucción de la carretera Huatabampo-Etchoropo, con una extensión de casi 10 kilómetros, y una inversión de $24 millones 542 mil 404.10 pesos. ¿Cómo la ven?

No en balde es que en esa gira de trabajo que acaba de realizar Pavlovich Arellano por el Sur del Estado, destacara que esa obra carretera era una de las peticiones más sentida de los pobladores de esa región en los últimos años, misma que no sólo reforzará la seguridad de las familias que por ahí transitan, sino que además agilizará la movilidad de los productos locales y potenciará el desarrollo económico.

Es por lo que Claudia destacara el adelanto que ha habido en ese ámbito, al ponderar que a la fecha ya un 70% de los caminos y carreteras de Sonora han sido rehabilitados, modernizados y transformados en tres años o en lo que va de su sexenio, en lo que han invertido más de $3 mil 600 millones de pesos, después de que los encontraran intransitables o con sólo muestras de lo que antes había sido pavimento. ¡Órale!

De ahí que la Mandataria Estatal precisara, que es una rehabilitada que se ha hecho con calidad, al sentenciar que desde un principio les leyó la cartilla a los constructores, de que quería trabajos bien hechos, para que al rato o a los meses no estuvieran hechos pedazos otra vez, sino que más bien perduren, como ha sucedido en los más de dos años que ya llevan en muy buen estado. Así el dato.

Por cierto que también entregó obras de pavimentación en vialidades urbanas, al igual que en la localidad de Navojoa, en la que resaltara que han invertido más de $500 millones de pesos, empezando por el famoso Periférico tan anhelado y la reconstruida total del Hospital General, entre otras muchas cosas que dijera que ha hecho a favor de los navojoenses, porque se lo merecen. Ni más ni menos.

“Engüeran” destapes en las delegaciones…Ahora sí que ¡el tiempo pasa!, como dice la canción, y las que se han seguido “engüerando” o aplazando, son las designaciones en las diferentes delegaciones federales, como lo reconociera el delegado de la Secretaría de Bienestar Social, Jorge Taddei, y es que a casi tres meses del inicio del nuevo gobierno siguen acéfalas. Así la tardanza.

De ahí que Taddei Bringas “apechugara” o aceptara, que por cuestiones de tramitologías burocráticas se han retrasado esas definiciones de los que serán nombrados en esos puestos o “huesos”, de ahí que pronosticara, pero sin asegurar nada, que tal vez para mediados de este mes pudieran darse a conocer los nombres y currículums de los que hasta hoy han estado en calidad de “tapados”. Eso se espera.

A tal grado hay una indefinición al respecto, que el también llamado superdelegado apuntillara, que si bien ya hay gentes que están en algunas de esas instancias gubernamentales, pero es hora de que todavía no cuentan con el nombramiento, por aquello que de están buscando darle prioridad a la gente que participó en el proceso de transformación con el que ganara el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador.

Si se toma en cuenta que hasta hora entre los nombramientos de primer nivel que han sido dados a conocer está el de Guillermo Noriega Esparza en el IMSS; así como Pável Núñez Moreno en la PGR; Sergio Morales García en el Issste; Petra Santos en la Sedatu; y un tal Eduardo Antonio Pacheco en la SCT, de ahí que esté de más el señalar que todavía faltan por definir a la mayoría. ¡Ups!

Así que el también profesor de la Universidad de Sonora, con más razón es el que hoy por hoy las manda a tocar en la Entidad, como principal general o representante de López Obrador, por ese vacío que hay.

