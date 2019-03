Percibe racismo Salma Hayek por casarse con Francois-Henri Pinault

En una entrevista para la revista Town & Country, la actriz mexicana reveló que incluso hay gente que ahora se siente intimidada por ella

Salma Hayek afirma que percibe racismo cuando a alguien le sorprende que se haya casado con Francois-Henri Pinault, presidente de Kering, empresa de moda matriz de firmas como Gucci, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent.

En una entrevista para la revista Town & Country, la actriz reveló que incluso hay gente que ahora se siente intimidada por ella.

“Mucha gente está muy sorprendida de que me haya casado con quien me casé. Algunas personas incluso están intimidadas por mí, es otra forma de mostrar racismo. No pueden creer que una mexicana tiene esta vida, se sienten incómodos conmigo”, declaró Hayek.

“Hay una teoría sobre que una mujer de color es más fácil de desacreditar”, agregó.

La actriz también mencionó que ha escuchado millones de comentarios absurdos sobre su matrimonio.

“Soy muy difícil de poner en una caja. Es difícil entender quién soy para ellos y tal vez sea lo incorrecto, pero estudiar el comportamiento humano no es algo que me atraiga”, dijo.