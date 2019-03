Joana Robles: “Hay que tener preparación académica, el fútbol no es para siempre”

Debido a que las condiciones económicas en el futbol femenil son muy diferentes al acaudalado balompié masculino, las distintas jugadoras deben prepararse al máximo no sólo en el renglón deportivo, sino también académico, como afirmó Joana Robles, mediocampista del Atlas.

“Estudio una licenciatura en cultura física y deportes. Creo que es importante tener una base académica, porque el futbol no es para siempre y tarde o temprano se termina. Y si no se está preparado académicamente, no se tienen muchas posibilidades de sobresalir”, comentó Robles al canal oficial de la Liga MX Femenil.

Y agregó: “Es un poco pesado estudiar y jugar, sobre todo por los tiempos, porque entreno en la mañana, de 8 a 12. Y a la una llegó a la escuela y de ahí hasta las 7 de la tarde; si tengo tarea la hago y al otro día la misma rutina”.

Finalmente, la talentosa jugadora reveló que sus máximos ídolos son Cristiano Ronaldo, a quien admira por su extraordinaria y disciplina, y la mexicana Charlyn Corral, futbolista que desde hace tiempo desparrama talento en España.

