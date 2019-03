Confía Gobernadora Claudia Pavlovich en el Presidente López Obrador

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, celebró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se haya comprometido públicamente en otorgar el subsidio de verano para la tarifa 1F de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los 72 municipios de Sonora.

Señaló que no había podido concretar nada con el Secretario de Hacienda tras una serie de reuniones, por lo que tuvo que planteárselo al mandatario en su última visita a Hermosillo el pasado sábado, en el trayecto del aeropuerto hasta el lugar donde encabezaría un evento público.

“En el trayecto le decía: ‘oiga presidente, está pasando esto, no veo resultados, nadie me responde’, y me dice, ‘¿y esto ya lo tenían?’, y le digo: ‘sí ya lo teníamos desde el 2016, lo otro desde hace muchos años, pero lo que todos los municipios estén incluidos desde el 2016’”, narró.

Pavlovich Arellano comentó que también le contó sobre los cobros muy elevados en los recibos de luz de Agua Prieta y Nogales durante este invierno, lo cual calificó como “raros” y “disparados”, además que llevan a la gente a decidir entre comer o pagar por la energía eléctrica.

Señaló que el mandatario girará instrucciones para que se revise tal situación, la cual también se ha replicado en otros estados de la República. Agregó que el subsidio para la tarifa 1F requerirá alrededor de 464 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda deberá de destinar a la CFE.

“Aquí lo que impronta es que la gente no tenga que decidir entre pagar la luz o comer, ese es el punto, porque esa es la verdad, y bueno, todos los que vivimos en Sonora lo sabemos”, apunto…Ya lo comenté en otras entregas, demostró nuestra Gobernadora muchas “tablas” políticas. Qué bien.

Renuncia Diputado Lizárraga a la coordinación parlamentaria del PT en el Congreso del Estado

El diputado local Rodolfo Lizárraga Arellano, renunció a la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) para no afectar la buena marcha del instituto político que encabeza en Sonora Ana Gabriela Guevara. Tengo 16 años militando en el PT y prefiero renunciar para que este no se debilite y se fracture aún más.

Lo anterior lo manifestó el legislador local por el 13 Distrito Electoral con cabecera en el municipio de Guaymas. Dijo que la actual dirigente estatal y su asistente, Ramón Flores, “nos vendieron a los cuatro diputados”. Dejo la coordinación de la fracción del PT en el Congreso del Estado, pero seguiré militante del partido, manifestó.

El diputado en sus 16 años de militancia ha sido dos veces regidor y ahora legislador, por votación de la ciudadanía guaymense. Además, se “autodestapó” al anunciar que para las próximas elecciones del 2021 buscará llegar a la presidencia municipal del puerto por el PT, por otro partido, o por la “libre” como candidato ciudadano.

En entrevista con los columnistas de Hermosillo, el diputado Lizárraga Arellano dijo sentirse muy bien como legislador, aunque ya he sido dos veces regidor en Guaymas, ser legislador es otra cosa muy distinta, con más responsabilidad, comentó.

