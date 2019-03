Afina el Gobierno Federal criterios para contratación de publicidad oficial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles su respeto irrestricto a la libertad de expresión, y adelantó que ya trabajan en un plan para contratar publicidad en medios de comunicación, el cual supondrá la mitad de lo aprobado para dicho fin en el último año del sexenio anterior.

Esta mañana, el mandatario fue cuestionado sobre el papel que ha asumido la prensa en el contexto de la llamada Cuarta Transformación, el cierre de algunos medios de comunicación y, en especial, sobre la contratación de publicidad oficial en su sexenio.

López Obrador abrió su respuesta refrendando que su gobierno respetará la libertad de expresión y señalando que la apertura en los medios ayudó a su triunfo en julio pasado.

“Antes nos cercaban a los opositores al régimen corrupto, se silenciaba a los opositores, no se podían saber las cosas. Todavía hasta hace muy poco tiempo la gente no sabia que se había comprado un avión para el presidente que costaba 7 mil millones de pesos, un avión que, en ese entonces, ni Obama; y muchas cosas se desconocían porque no le convenía a la clase dominante”.

Luego, agregó: “son importantes los medios. Ya lo dije en una ocasión aquí que tenemos que ayudar a que existan los medios de información, que no fracasen, que puedan ser al mismo tiempo fuentes de trabajo para comunicadores; (si) se cierra un medio de comunicación, se quedan sin trabajo quienes cumplen una función social que es importante, la de informar”.

En este tenor, aseguró que su gobierno sí prevé la contratación de publicidad oficial, si bien no destinará para ello las altas cantidades de sexenios pasados y ese dinero no será “para comprar lealtades” o conciencias.

“Sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan salir adelante, por la función social que realizan; desde luego, no las cantidades que se destinaban anteriormente. Con mucha claridad, en la ley de austeridad que hemos propuesto se estableció que se van a ejercer el 50 por ciento de lo aprobado en el presupuesto de el 2018, en el autorizado, porque había también antes la mala costumbre de que autorizaban una cantidad y terminaban ejerciendo el doble o el triple”.

“Esto se va a entrega con toda la transparencia y con un criterio que estamos por definir, que tiene que tomar en cuenta la influencia o la cobertura del medio, su vinculación social, si se trata de una empresa propiamente dicha o si es una asociación de periodistas, que es distinto”, remató el mandatario.

