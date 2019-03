Surfista es sorprendido por un perro que casi le arranca el brazo (VÍDEO)

Un surfista estuvo a punto de perder su brazo cuando un perro lo mordió mientras practicaba kitesurfing en una playa de la localidad de San Clemente del Tuyú, Argentina.

Pese a que Gustavo Cerviño escuchó los ladridos, no les dio importancia y el animal lo alcanzó en la orilla, aferrándose de su extremidad. El resultado fue una grave herida que requirió por lo menos 18 puntos de sutura y la pérdida de mucha sangre.

“Tuve que abrirle la boca con la otra mano para que me dejara. Después de eso, me tiró un tarascón (mordedura) al cuello. Si me hubiera agarrado, no contaría el cuento”, narró la víctima.

Hasta el momento aún no se determina quién es el dueño del can, al que tampoco se ha vuelto a ver por la zona, sin embargo, el incidente quedó registrado en la cámara con la que el hombre registraba sus aventuras.

