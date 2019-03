Subsidio a tarifa eléctrica asciende a 464 mdp

Carmen Chávez Mada

Aclaró que falta oficializar el compromiso del presidente López Obrador, con la firma del convenio con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad

Todavía debe firmarse el convenio con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obtener en Sonora el subsidio de la tarifa IF en los meses de verano, que representa 464 millones de pesos, informó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los sonorenses a que se mantengan los subsidios, “yo confío en la palabra del Presidente, lo dijo públicamente y eso esperamos, que se firme”, comentó la Jefa del Ejecutivo Estatal.

Preguntó que si el subsidio se tenía desde antes y se le dijo que sí “desde el año 2016, es un derecho adquirido de alguna manera”, anotó.

Explicó que desde la lucha de las Damas de Blanco se logró que 36 municipios contaran con el subsidio de verano, a partir de 2016 se amplió para los 72 municipios pero con la particularidad de gestionarse cada año y en este 2019 no se veía claro con Hacienda y la CFE firmar el convenio correspondiente, explicó la mandataria estatal.

“No podemos cada año, si quieren, les parece o les sobra dinero (otorgar el subsidio), porque este año son aproximadamente son como 464 millones de pesos que le llega a la gente directo a su recibo”, detalló.

Comentó que el año pasado el subsidio fue de 387 millones de pesos y este 2019 será de 464 millones de pesos, porque aumenta el número de usuarios.

Además de exponerle esta preocupación al Presidente de la República, también se planteó la problemática que enfrentan usuarios de los municipios de Nogales y Agua Prieta, quienes tienen tarifa DAC (Tarifa Doméstica de Alto Consumo) y les está llegando recibos muy altos, abundó.

Una de las opciones es quitar la tarifa DAC, pero hay varias reglas para salir de ella como pasar un año y el usuario ya no es objeto de ningún tipo de subsidio, añadió.

Salud en Sonora

También se expuso el tema de la salud en Sonora, al existir un problema muy serio, y se le solicitó una prórroga para acreditar centros y obtener 500 millones de pesos asignados del Seguro Popular, argumentó Pavlovich Arellano.

“Hay 500 millones de pesos que están, obviamente todavía funciona el Seguro Popular, yo no sé cómo vayan a cambiar la figura pero todavía está establecido, pero esos 500 millones de pesos no podemos utilizarlos nosotros porque no hemos podido acreditar los centros, por rehabilitación o están en construcción”, detalló

El Gobierno del Estado está invirtiendo 200 millones de pesos extraordinarios, pero es un ámbito que requiere de muchos recursos y apoyo, puntualizó.