No dan color sobre funcionario baleado…Y del que no se ha vuelto a saber nada, como en el famoso corrido de “Camelia La Texana”, es del caso en que resultara atacado a balazos en días pasados el Secretario del Ayuntamiento de Bácum, Víctor Manuel Armenta Zavala, cuando de noche circulaba en una camioneta sobre la calle 300, en las inmediaciones del plantel Cecytes, en el campo 60. De ese pelo.

Porque con todo y que recibiera varios balazos en el lado izquierdo del tórax, así como en la cadera, por lo que fuera trasladado al Hospital San José de Obregón, pero ya después no se ha sabido ni siquiera del estado de salud que guarda, que se supone que era delicado, de ahí que sea un atentado que por todos lados ha estado muy raro, por el hermetismo con que lo han manejado. De ese tamaño.

Y más porque previo a esa rafagueada contra Armenta Zavala, había tenido lugar una masacre en esa localidad, con un saldo de siete muertos, al enfrentarse presuntas bandas del crimen organizado, con todo y que igual trascendiera que se estaban matando entre los integrantes de un mismo grupo criminal, aunque lo único cierto es que ya no es normal lo que ha estado pasando en dicha municipalidad. ¡Pácatelas!

Ya que para empezar y acabar pronto, lo que es el alcalde de Morena de ese municipio, Rogelio Aboyte, desde diciembre pasado permanece detenido en los Estados Unidos, al ser arrestado en la aduana de Nogales, por intentar ingresar a gringolandia utilizando documentos apócrifos, además de contar con otro proceso por delitos contra la salud en Indiana, por lo que así está la mala fama que se machucan.

Así que si a eso se le agrega el que Víctor Manuel es de los que más había defendido a Aboyte Limón, al en un primer momento negar lo de su detención, queriendo justificar que estaba en el “otro lado” por presuntos chequeos por males del corazón, pero al final ya no pudieron seguir tapando el sol con un dedo y es cuando terminaron aceptando que está en el “fresco bote”. Ni más ni menos.

Es por eso de la urgencia de que no sólo aclaren la condición en la que se encuentra el exhibido funcionario municipal baleado, sino el que también den color del cómo van las investigaciones al respecto, a fin de que se ponga al descubierto el móvil de ese intento de ejecución y al más puro estilo de delincuentes que no son comunes ni corrientes, sino por el contrario identificados con la mafia. ¡Glúp!

Aunado a que de su jefe de jefes, como es Rogelio, igualmente se desconoce la realidad en que está su proceso, después del permiso, y quien sabe si con goce de sueldo, que le dieran por varios meses, cuando todo hace indicar que no se cree que vaya alcanzar a librarla en ese tiempo, como para volver a ese cargo, no obstante y lo “quemado” que ya quedara, y no es para menos. De ese vuelo.

Por suponerse que para esa clase de funciones debe haber perfiles probos y sin ningún tache, contrario a como han sacado a flote a Aboyte y Armenta Zavala, por “oler mal” el que a uno lo detengan por falsificar documentos y tener un largo historial delictivo, en tanto que al otro lo agarren a tiros, de ahí la pregunta que todos se hacen, que si cómo estarán los demás que forman parte de su clica municipal.

“Cortan el hilo por lo delgado” en el IEE…Donde vaya que están “rompiendo el hilo por lo más delgado”, es en el Instituto Estatal Electoral (IEE), por de a cómo acaban de despedir a 60 empleados de base y eventuales, como parte de las medidas de austeridad que a “fuerzoris” han tenido que instrumentar, después del recorte de $68 millones de pesos que les hicieran en el presupuesto para 2019.

Pues si bien la por algo tan llevada y traía titular del IEE, Guadalupe Taddei Zavala, habla de que les condicionaron la partida para el pago de nómina a $90 millones de pesos anuales, cuando antes era de $125 millones de pesos para el sueldo de la plantilla laboral, de lo que nomás no dijo nada, es de la posibilidad de que ellos se bajen los insultantes sueldazos de más de $120 mil pesos mensuales. ¡Zaz!

Ante lo que está de más el apuntillar, que a los trabajadores de infantería es a los que están sacrificando con esa recortada, después de que la partida presupuestal se las redujeran a $276 millones, cuando en el 2018 habían ejercido $344 “melone$”, de ahí que sí que están poniendo en práctica el dicho que dice, que se haga la justicia en los bueye$ de mi compadre o en este caso de sus subalternos. ¿Qué no?

Y a tal punto gastan a manos llenas en esa institución electorera, que la misma “Lupe” Taddei reconociera, que esa liquidación de personal equivaldrá a $20 millones de pesos, mismos que por no tenerlos de momento para pagarles al chaz chaz, es que tendrán que recurrir a hacer convenios con los corridos, con lo que seguramente que les saldrá más carito, por estarlo haciendo en abonos. ¿Será?

En tanto que por otro lado con esa corredera lo que es Taddei Zavala ya se está “curando en salud”, al salir con que aunque intentarán dejar activas las áreas más prioritarias e imprescindibles, pero según ella aún así les afectará en el cumplimiento de sus metas y objetivos, cuando es de sobra conocido que en tiempos que no son electores, generalmente se la pasan “tirando barra” o sin hacer nada. ¡Ñácas!

“Les mata el gallo en la mano” la “Gober”…Ahora sí que después de la grilla de la que fuera blanco la gobernadora, Claudia Pavlovich, en la gira del pasado sábado del Mandatario de la Nación, Manuel López Obrador, sí que hizo valedero aquello de que veneno que no mata fortalece, por como les “desplumara el gallo en la mano” a los morenistas que pretendieron “ponerle un cuatro” al abuchearla.

Toda vez que no solamente en público o ante todo mundo logró sacarle el compromiso a AMLO de mantener en Sonora el subsidio a “la luz” o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los 72 municipios, sino que además consiguió abortar la estrategia de abucheos que afloró que le tenían preparado los chairos, como se les conoce a los fanáticos del Partido de Morena. ¿Cómo la ven?

Y es que antes de que le dirigieran esa “música de viento”, en el marco de ese acto-mitin que encabezara el Ejecutivo Federal en el estacionamiento del Gimnasio de la Unison, lo que es Pavlovich Arellano lejos de amilanarse, luego luego tomó el micrófono para darle la bienvenida y agradecer su presencia, con lo que no les dio chanza de que le silbaran con la intensidad que ya tenían programado hacerlo. ¡Vóitelas!

Pero para quien dude que así se la tenían orquestada a Claudia esa silbatina, ahí tienen que entre los que se captara que le gritaran el clásico: “Buuuuu”, está el cabecilla del sindicato “independiente” de los burócratas estatales, cual es el caso del alborotapueblos de Francisco Mitre Rivas, al que identifican como de las gentes y promotores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Así la descobijada.

Sin embargo y al margen de esa campañita que desactivara la Mandataria Estatal, misma que los morenos ya le habían aplicado a los gobernadores de oposición de otras Entidades, finalmente consiguió el objetivo principal, como es el de asegurar la tarifa IF para el próximo infernal verano, eso en beneficio de 270 mil familias, que en la mayoría de los casos están entre pagar el abultado recibo de la CFE o comer.

Irán a orarle a los diputados al Congreso…Ni duda cabe que el que se está exponiendo a que le digan: ¡Santo Dios!, es el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón, por la confesión que hiciera, de que con motivo de la Cuaresma harán una campaña de oración por fuera del Congreso del Estado, por ser el recinto donde legislan sobre cuestiones que tienen que ver con la vida, el aborto y embarazos frustrados.

A ese grado es que Rendón Leal ventilara que pretenden hacer conciencia entre los legisladores locales, y sí que “como cuchillito de palo”, ya que comenzarán desde mañana miércoles, y hasta el 14 de abril, es decir, serán cuarenta días, de las de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en los que estarán orando para evitar más propuestas legislativas que atenten contra la familia, como aseguran que ya ha sucedido.

Con todo y que el prelado aclarara, que la tirada no es la de pasar por encima de las leyes, sino que únicamente en esta ocasión saldrán a la vía pública como buenos cristianos y sabedores de que el Creador está presente en todas partes, de ahí que es por eso que están convocando a la grey católica para que se congregue en las afueras de ese Poder Legislativo y eleven sus rezos discretamente y sin aspavientos.

Razón por la que se concluye que Ruy y sus seguidores estarán aprovechando la víspera de la Semana Santa para apelar al sentido espiritual de los tribunos, por como a últimas fechas han estado concretando algunas reformas que en nada le abonan a la existencia del cristianismo, sino todo lo contrario, de ahí que esta vez estarán llegado a ese punto, con miras a que piensen más en el bienestar del prójimo. ¡Qué tal!

De tal forma que así es que ahora estarán saliendo de las iglesias para acudir a realizar sus rituales a la mismísima Cámara de diputados, lo que complementarán con un ciclo de conferencias que montarán del 4 al 7 de marzo, con la temática “El Derecho a la Vida”, el cual tendrá lugar en la Casa Diocesana, así como un diplomado de formación humana relacionado con la “Bioética” en esa misma sede. ¡Órale!

