Sidney Leroux comienza pretemporada con casi 6 meses de embarazo

La futbolista Sidney Leroux demostró su fortaleza física al iniciar pretemporada con Orlando Pride luciendo un embarazo de casi seis meses.

“No pensé que estaría comenzando una pretemporada con cinco meses y medio de embarazo, pero aquí estamos”, escribió la jugadora en Twitter.

Asimismo, la medallista olímpica en Londres 2012 con Estados Unidos recalcó que se cuida al máximo durante los entrenamientos, además de que sigue al pie de la letra los consejos de su médico para que no existan problemas en la gestación.

“Sólo hago cosas sin contacto. Trabajo de pelota. Recibiendo toques. No me pongo en situaciones en las que la pelota puede rebotar o puedo ser golpeada. No hay carrera de alta intensidad y escucho a mi doctor (que sabe más que la gente en Twitter diciéndome lo que no debería estar haciendo con mi cuerpo)”, añadió en la misma plataforma.

Como era de esperarse, la jugadora se ha ganado el reconocimiento de sus compañeras por compaginar su maternidad con su profesión, incluso Alex Morgan, una de las mejores exponentes del mundo y con quien comparte vestuario, afirmó estar orgullosa de ella.

Cabe señalar que Leroux Dwyer tiene un hijo llamado Cassius y ahora se encuentra esperando a una niña. Aunado a ello, está casada con Dom Dwyer, también jugador profesional.

Fuente: SDP noticias